「內卷」過激　比亞迪山東最大經銷商傳倒閉影響上千車主

比亞迪山東最大經銷商乾城集團倒閉，中國車市價格戰致經銷商生存危機中國汽車市場價格戰愈演愈烈，龍頭車企比亞迪在山東的最大經銷商乾城集團近日傳出倒閉消息，暴露出經銷商在當前市場環境下面臨的嚴峻生存困境。據財聯社等內媒報道，乾城集團因資金鏈斷裂，旗下20多家4S店關閉，影響上千名車主權益，引發維權風波。



乾城集團曾是比亞迪在山東的最大經銷商，年營業額高達30億元（人民幣．下同），擁有逾千名員工。然而，4月中旬，該集團資金鏈斷裂的消息曝光。濟南、濰坊等多地的20多家4S店（集汽車銷售、零配件、售後服務、資訊服務於一體）相繼關閉。許多車主在墊付第二、三年保費後遲遲未獲退款，才發現門市已人去樓空。目前，上千名受影響車主正組織維權團體尋求解決方案。

20多家4S店人去樓空。（瀟湘晨報）

一名濟南經銷商向媒體透露：「乾城資金鏈問題早有端倪，今年4月春季車展時，已有員工和供應商到現場維權。」乾城集團於4月17日發聲明稱，比亞迪對經銷商政策的調整導致公司現金流承壓，疊加山東汽車經銷商集體資金困難及銀行信貸收緊，融資渠道受阻，最終釀成危機。

對於乾城集團的指責，比亞迪於5月28日回應稱，濟南乾城因盲目擴張和高槓桿運營導致資金緊張，否認網傳政策調整說法，並強調過去幾年對經銷商的政策「連續且穩定」。比亞迪表示，乾城問題屬個案，與公司整體運營無關。

乾城集團的倒閉並非孤例，而是中國汽車市場價格戰白熱化下經銷商生存危機的縮影。根據中國汽車流通協會《2024年全國汽車經銷商生存狀況調查報告》，84.4%的經銷商面臨「價格倒掛」（進貨價高於售價），其中60.4%的倒掛幅度超過15%。2024年，經銷商盈利比例降至39.3%，創近年新低。

乾城資金鏈問題早有端倪。（瀟湘晨報）

中國全國工商聯汽車經銷商商會的調研進一步顯示，銀行對汽車經銷商行業評級偏負面，融資難、融資貴問題普遍，經營不善的經銷商易被抽貸或斷貸。數據顯示，截至2024年底，全國汽車4S店總數降至32,878家，較上年減少4,419家，降幅2.7%，為2021年以來首次負增長。2024年1至11月，價格戰導致新車市場零售累計損失1,776億元。

海外華文媒體分析指出，乾城集團的倒閉不僅反映了價格戰對經銷商的衝擊，也凸顯了行業普遍面臨的「價格倒掛」困境。在市場競爭加劇、融資環境趨緊的背景下，經銷商的生存空間被進一步壓縮。專家建議，車企與經銷商需加強合作，優化經營模式以應對市場挑戰。

目前，乾城集團倒閉引發的車主維權問題仍在發酵，後續進展備受關注。中國汽車市場的激烈競爭與經銷商的生存壓力，也成為業界亟需解決的難題。