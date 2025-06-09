「美國優先」對決「中國夢」　6.9倫敦上演真正近戰肉搏｜貿易戰

中美元首通電話打破僵局後，兩國新一輪談判將於6月9日在英國倫敦登場。

中國外交部稱它為「中美經貿磋商機制首次會議」。換句話說，雙方5月初在瑞士日內瓦談判建立起的經貿磋商機制，將迎來第一次會議。

2025年5月11日，瑞士日內瓦，中國國務院副總理何立峰（右一）、中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼（右二）與美國財長貝森特（Scott Bessent，左二）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer，左三）舉行中美雙邊會談。（Reuters）

從這個角度看，日內瓦談判只是熱身，休戰90天只為緩衝，真正的深水區近戰肉搏戰將自倫敦談判開打。全世界都等著看中美怎麼談、談出什麼來。

美國的關稅大棒不只揮向中國，也打向全球。美國總統特朗普4月初對中國以外超過75個國家暫停實施高關稅90天，暫緩期7月8日就到期。美國人接下來一個月怎麼玩，7月8日之後又是什麼天地，各國都希望從中美談判中略窺一二。

中國這次果斷打出稀土牌，憑過去約30年建立的稀土生產鏈支配性地位優勢，再借鑒美國人善用的出口管制，通過限制對美出口稀土，把美企給打疼。

美國政府則繼續利用高科技優勢不斷施壓，除了出口管制晶片（中國稱芯片），也停止對華晶片設計軟件（EDA）銷售、暫停向中國商飛出口發動機技術和產品許可證、暫停核准向中國核電廠出口核設備許可證等。

貿易戰從關稅演變成非關稅壁壘的供應鏈互掐，中美都得承受由此給經濟和社會造成的壓力。互掐後再上談判桌，雙方必須爭取時間，在90天休戰窗口關閉前，直擊實質、關鍵問題。

但也正因為中美都具備卡對方脖子的能力，不再是過去「美強中弱」局面，反而讓兩國通過談判達成協議的可能性增大。

2011年7月16日，圖為位於中國內蒙古白雲鄂博稀土礦場的一台採礦機。（Reuters）

雙方在倫敦談判正式登場前，都嘗試釋放善意。在特朗普最在意的限制對美稀土出口問題上，中國商務部星期六（6月7日）晚以答記者問方式稱，已批准一定數量的稀土相關物項出口許可申請，並將持續加強合規申請的審批工作。

美國《華盛頓郵報》則報道稱，美國國務院6日晚通知海外使領館，恢復處理哈佛大學外國學生的簽證申請。在很大程度上，這是對北京就中國留學生簽證問題的關切做出回應。

根據新華社通稿，中國國家主席習近平在與特朗普通話中也強調，美國應「撤銷對中國實施的消極舉措」，並再給台灣問題劃下紅線。

所謂「消極舉措」，相信是中國希望美國在談判桌上做出讓步的領域。至於「消極舉措」具體指什麼，中國央視旗下新媒體賬號「玉淵譚天」的文章，列出美國「干擾和破壞」的八類行徑：

一、妄圖取消中國永久正常貿易關係地位；二、泛化國家安全概念；三、濫用出口管制；四、徵收301關稅；五、開展232調查；六、違規濫用貿易救濟措施；七、以芬太尼為由對華採取貿易限制措施；八、加徵所謂「對等關稅」。

華盛頓如果在上述八方面無法做出具體讓步，那在台灣問題上可能得積極回應北京的關切。根據「玉淵譚天」文章，北京不滿美國國務院官網修改「有關台灣的一句關鍵表述」。文章指的應是，美國國務院官網今年2月刪除「不支持台獨」的表述。

中國不滿美國的八類行徑，基本環環相扣，指向要求美國取消或降低關稅與非關稅障礙。最突出、最難解的應是，北京指華盛頓「泛化國家安全概念」。這也是美國對華發動貿易戰、科技戰的根本原因：美國深感國家安全受威脅。

一場突如其來的世紀新冠疫情，暴露了美國在醫護裝備等關鍵物資供應鏈上對單一或少數國家依賴的脆弱性，導致華盛頓把國際貿易問題放置國家安全框架下思考，不再以市場邏輯去看待。

拜登政府時期啟動了對供應鏈安全審查，並被視為是美國有意聯手盟友，加快建設晶片和其他具有重大戰略意義產品的供應鏈，減少對華依賴。特朗普上台後，更是進一步推進「美國優先」政策，旨在推動製造業回流，盡可能避免戰略物資供應鏈中斷。

美國民主、共和兩黨都認為，關鍵物資供應鏈失去保障，特別是被地緣政治競爭對手掌控時，國家安全也就沒有保障。但在北京看來，美國是在濫用國家安全概念，目的在於全領域維護美國利益，企圖把中國等競爭對手排除在外。

這恐怕是中美在供應鏈上互掐的根本原因。與此同時，美國也不滿中國通過國家機器扶持個別產業，給外企進入中國市場設置較高門檻，讓中國得以繼續在全球製造業和供應鏈上佔據主導地位。

中美領導人通話後，兩國在倫敦談判相信能談出結果：一個雙方未必滿意卻能接受的結果，同時也足以讓各自對內聲稱取得某種勝利的結果。

圖為特朗普與習近平2019年6月29日在大阪會晤。（路透社）

至於雙方達成的協議能不能持久落實，則另當別論。畢竟在關稅、科技和出口管制等多方面較量的背後，其實是特朗普「美國優先」與習近平「中國夢」的直球對決，一方要讓美國再次偉大，另一方要讓中華民族偉大復興的對決。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

