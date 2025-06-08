中國學者涉走私真菌遭起訴　芝加哥領事館視像探視　提出嚴正交涉

據央視報道，針對兩名中國公民近日在美國被指涉嫌走私危險菌種並遭起訴一事，中國駐芝加哥總領館連日來密切關注事件進展。總領館發言人表示，已就美方執法部門未能履行《中美領事條約》規定的通知義務，向美方提出嚴正交涉，並於6月7日對當事中國學者進行了視像探視。



總領館發言人於6月6日回應指出，總領館是從美國媒體報道中得知此事，並正透過有關渠道了解案情。發言人強調：「中國政府一貫要求海外中國公民嚴格遵守當地法律法規，包括出入境相關規定。同時，中方依法維護海外中國公民的正當合法權益，堅決反對美方以意識形態和泛化國家安全為藉口對有關案件搞政治操弄。」

6月7日，發言人再度表示，中方已就美方未依《中美領事條約》對中方進行通知的義務問題，向美方提出交涉。發言人並透露，美方執法部門已於當日向總領館作出領事通報，並安排總領館官員透過視像形式探視了當事中國學者。

中國駐芝加哥總領事館。（網絡資料圖）

據早前報道，外媒稱，美國司法部於6月3日公布起訴書，指控兩名中國公民涉嫌走私有毒真菌至美國境內。其中一人為密西根大學博士後研究員簡雲青（Yunqing Jian，音譯），另一人為其中國研究員男友劉尊勇（Zunyong Liu，音譯）。

據外媒報道，該真菌為「禾穀鐮刀菌（Fusarium graminearum）」，會導致糧作出現穗腐病，對人類與牲畜可能引致肝損傷、嘔吐及生殖缺陷，並可侵害水稻、小麥等作物，每年在全球造成數十億美元損失。

據聯邦調查局（FBI）調查，劉尊勇於去年7月經底特律機場入境時被截查，承認攜帶樣本並計劃於簡雲青任職的實驗室中研究。最終他遭拒入境並遣返回中國。

另據調查指，簡雲青入美時簽證申報的研究內容與禾穀鐮刀菌「完全無關」。兩人目前面臨共謀、走私、虛假陳述與簽證欺詐等多項指控。