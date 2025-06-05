中美玩家聯手「保衛上海」 　「賽博淞滬會戰」彌補歷史遺憾

「保衛上海！不要讓1937年的悲劇重現！」



近日，一場被稱為「賽博淞滬會戰」的戰役在網上打響，引發全球玩家關注。此戰源於由瑞典公司Arrowhead Game Studios製作的遊戲《絕地戰兵2》（Helldivers2），劇情講述了外星人入侵地球後，人類在7個超級城市抵御外星人進攻的故事。這7個城市分別對應現實中的城市，包括新加坡、布魯塞爾、紐約、耶路撒冷等，上海也在其中。外星人入侵上海的劇情喚起了中國玩家的歷史記憶，因此聯合包括美國玩家在內的全球玩家在遊戲中進行了一場「上海保衛戰」，上演了熱血沸騰的「世界玩家大團結」故事。

中國玩家在歷史情懷下「誓死」保衛上海，但按照劇情上海要陷落，於是中國玩家投入遊戲官方難以想象的大量兵力意圖「逆天改命」。官方為推動劇情按照既定方向發展，讓上海等城市淪陷，將玩家兵力集中至遊戲中的「榮都」（對應現實中的瑞典首都斯德哥爾摩），就趁玩家夜間休息時增加攻擊強度。為守護自己的城市，中外玩家迅速聯手，組成「國際縱隊」跨時區協防：中國玩家主導白天作戰，歐美玩家則在深夜時段接力守護；同時，中國玩家頂住上海戰場的壓力馳援紐約。這種協作模式被玩家戲稱為「人類命運共同體」。

遊戲玩家製作的海報，呼籲全球玩家幫助保衛上海。圖中的「equality-on-sea」也就是遊戲中的「仰齊浜」，對應現實世界中的上海。

其實，外國玩家最初並不理解中國玩家對保衛上海的執念，於是有人站出來科普中國抗日戰爭相關知識。1937年8月打響的淞滬會戰是中日雙方在抗日戰爭中的第一場大型會戰，也是規模最大、戰鬥最慘烈的一場戰役。在淞滬會戰中，中方有30餘萬將士犧牲。上海雖然最終失守淪陷，但日軍被迫轉移戰略主攻方向，粉碎了日本「三個月滅亡中國」的計劃，凝聚了中華民族抵抗日本侵略者的共識。

值得注意的是，遊戲中上海被稱為「On-Sea」，中文譯為「仰齊浜」。相近的發音令人想到老上海舊地「洋涇浜」，大名鼎鼎的四行倉庫便在洋涇浜所在的蘇州河北岸。淞滬會戰後期，420餘名中國軍人在孤立無援的情況下，仍堅守四行倉庫4個晝夜抗擊日軍。2020年上映的電影《八佰》就以此為題材，讓觀眾了解到這段悲壯的歷史。

「歷史」有時驚人的相似。《絕地戰兵2》中，上海久攻不下，在遊戲官方的操縱下外星人繼而選擇攻打「棒約克」（對應現實中的紐約）和「馨加泊」（對應現實中的新加坡）。

「馨加泊」在外星人的攻勢下迅速淪陷，「棒約克」也很快陷入瀕臨失守的境地。在生死存亡之際，歐美玩家悲壯決定戰略放棄紐約，集結剩餘兵力馳援上海。事情發展到這裏，所有玩家感受到的團結與友誼已經遠遠超過了遊戲本身。

在包括中美兩國在內的全球玩家的努力下，故事最終迎來了圓滿結局。北京時間5月30日晚，遊戲官方宣布玩家保衛上海成功，外星人已經撤離地球。

遊戲《絕地戰兵2》官方封面。

今年恰逢反法西斯戰爭勝利80周年，中美乃至全球玩家聯手對抗外星人的故事乍一聽好似玩鬧，但其所反映的團結互助精神無疑是對歷史最好的致敬。全人類攜手面對共同的敵人，這種樸素而強烈的情感聯結令人動容。為了紀念這場虛擬世界的上海保衛戰，有人在B站（Bilibili）評論區連夜寫下萬字短篇小說，以表達內心的感動。

在當前複雜敏感的國際形勢下，面對逆全球化浪潮，團結互助的精神更令人感到彌足珍貴。國際政治並非遊戲，各國雖立場不同，但若能求同存異，在一定程度上實現互幫互助，想必在應對經濟衰退、氣候變化等人類共同的挑戰時將更為得心應手。

同時，中美玩家攜手共同保衛上海也令人津津樂道。中美兩國線下大打關稅戰，兩國玩家線上卻同仇敵愾，痛毆外星敵人。中美玩家間的感人互助，正是「中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年」的最佳註腳。對於兩國玩家而言，在遊戲中並肩作戰，真正拉近了彼此之間的關係。有玩家感嘆「誰能想到這款遊戲居然能修復中美關係」，還有玩家表示希望今後有機會能越過屏幕去對方的國家看看，在現實中和自己的「戰友」握手。

《絕地戰兵2》遊戲官方發布的宣傳截圖。

除本次中美玩家聯手戰鬥的「上海保衛戰」之外，中美網友今年有多次令人印象深刻的互動。年初「TikTok難民」湧入小紅書引發的中美網友「對賬運動」，破除了信息繭房，顛覆了對彼此的刻板印象。美國網紅「甲亢哥」（IShowSpeed）3月開啟中國行，通過無剪輯的「中國日常」，擊碎了偏見，令外國人重新認識中國。

遊戲雖是虛擬的，但中美兩國玩家的互助協作卻是真實的。全球玩家通力合作在遊戲中改變了既定的劇情走向，若在現實世界也能做到大團結，我們的世界一定會變得更加美好。