茶飲市場太卷！星巴克進軍內地26年來首放大招　數十款產品大降價

面對殺紅眼的中國茶飲業大戰，被圍剿的美國「過江龍」星巴克終於放大招：下調中國門店一系列茶飲的價格。

星巴克近年在內地的生意遭遇到了中國本土品牌瑞幸咖啡的高強度競爭。（Reuters）

星巴克6月9日在官方微信公眾號公告，將發力非咖啡飲品市場，推出「上午咖啡，下午非咖」的新商業戰略。從6月10日起，共計數十款產品將集體降價，包括星冰樂、冰搖茶、茶拿鐵等擁有非咖啡因選項的飲品。以大杯為例，最低價僅為23元（人民幣，下同），平均價格降幅達5元左右。

這應該是星巴克1999年進軍中國市場以來，首次大規模調整價格。

對於這番大動作，星巴克中國首席增長官楊振在公告中說：「星巴克始終致力於滿足顧客在不同時段、不同場景的多樣化需求。」

公告未說明本輪降價的具體截止日期。不過，星巴克中國方面回應《每日經濟新聞》的詢問時稱：「未來，我們將視顧客反饋，決定後續活動計劃。」

言下之意，如果此次降價能吸引更多人捧場，那就不排除以後維持現在的價格，不會再調高。

6月18日，Starbucks（星巴克）的「無聲咖啡店」在湖北武漢市開業，是Starbucks在華中地區開出的首家手語門店，也是其全國第18家手語門店。（極目新聞）

有關市場反應要在一段時間後才知曉，但從目前的輿論來看，一般消費者顯然是歡迎的。在微博熱搜榜話題「星巴克中國回應降價「的貼文留言區裡，有網民寫道：「如果一直降價，我就可以一直喝。畢竟星冰樂、冰搖茶毫無替代。」還有網民喊話星巴克：「降價再猛一些，不這麼做是打不過其他品牌的。」

網民的說法並非毫無依據。近兩年，中國茶飲市場的價格戰硝煙四起，至今似乎沒有停火的跡象。長期以來定位高端的星巴克，不可避免地受到一定程度的波及。

這點可從星巴克去年的財報看出：2024年中國營收同比下降1.4%，同店銷售額同比下降8%，平均客單價也同比下降8%。

這股跌勢延續到今年的財季。儘管第一季營收同比微漲1%，但同店銷售額下降6%；第二季才止住下跌趨勢。

所以，這家深耕中國市場多年的美國咖啡巨頭，要如何交出「銷售額不再下滑」的成績單，甚至殺出重圍，備受外界關注。

中國市場大打價格戰

說到這裡，不得不提拳拳到肉的市場競爭，尤其是今年上半年，外賣補貼大戰重燃，許多咖啡茶飲品牌的價格一再下探。

例如，由中國本土咖啡巨頭瑞幸創始人陸正耀另起爐灶打造的庫迪，旗下多款單品包括橙C美式、檸萃美式等，在京東應用上最便宜1.68元，加上打包費僅2.68元。

以2.68元在任何一家便利店，都很難買到一瓶250毫升的普通飲料。藍鯨新聞引述不具名的消費者說：「這個價格簡直像白送一樣，以前可能兩三天喝一次，現在幾乎天天都點。」

瑞幸疑似同樣跟進這場補貼大戰。紅星資本局引述一名消費者說，他5月30日登入瑞幸小程序發現，多款飲品的價格均為6.9元。瑞幸回應稱，6.9元並非降價，而是為消費者推出端午節和兒童節的雙節特惠福利，隨機發放6.9元優惠券。

據紅餐網報道，6.9元這一價格，是瑞幸2023年掀起「9.9元咖啡」價格戰以來，近年線上點餐的最低價格。

除了咖啡業者，不少茶飲品牌也加入戰局，像是蜜雪冰城、霸王茶姬等。然而，路透社引述接近星巴克的不具名人士透露，星巴克降價並不是為了應對激烈的價格戰，而是為了在下午時段吸引更多顧客。

這名人士稱：「星巴克可能有一個長期戰略，那就是專注於消費者在下午時段對非咖啡產品的需求。」星巴克此前曾說不會參與價格戰。不過，它推出了小杯裝飲品並發放優惠券，似乎以另一種方式降低價格。

不少分析認為，在中國經濟放緩和房地產危機揮之不去的陰影下，越來越多中國消費者對價格更敏感。

星巴克在中國遇逆風

綜合藍鯨新聞和「氫消費」微信公眾號消息，窄門餐眼數據顯示，當前中國咖啡門店總數超過21萬家，過去一年咖啡門店淨增長1萬2000家。數據也顯示，截至2024年11月12日，中國有41萬2500家奶茶店，最近一年新開的奶茶店有14萬2200家。與此同時，星巴克在中國只有7700多家門店。

儘管星巴克早在1999年就在中國開店，品牌形象深入民心，但上述數據直觀反映出，如雨後春筍冒出的咖啡和茶飲品牌，還是搶走了星巴克的部分顧客。

至於背後原因，不僅僅是上述提到的價格因素而已。

據《紐約時報》去年12月報道，受民族主義浪潮影響，許多中國年輕消費者在避開外國品牌，轉向中國品牌。報道引述曾與多家在華跨國品牌合作的公關專家盧進（音譯）說，對外國品牌來說，愛國意識是一個越來越重要的因素。

對星巴克而言，這是一個警訊。中國是星巴克在全球的第二大市場，僅次於美國。

據英媒報道，星巴克4月公佈，上季度營收同比增長2%，符合預期，但淨利潤下滑50%。

星巴克去年2月在中國推出紅燒肉拿鐵，在中國引起許多討論。（網絡圖片）

抓不住中國消費者的口味，似乎也是星巴克被本土競爭對手搶客的原因。以星巴克去年推出的紅燒肉拿鐵為例，這款售價68元的飲品被不少中國消費者批評。嘗過的網民指「這種奇怪的甜鹹組合難以下嚥」，還有人開玩笑說：「這好像豬肉和咖啡同時在我嘴裡翻騰，喝不下去啊。」

與此同時，星巴克的競爭對手幾乎每週都在推出新口味的茶和咖啡。對此，貝恩上海合夥人鄭思遠向《紐約時報》說：「從某種意義來說，中國消費者被寵壞了，因為中國是一個競爭非常激烈的市場，所有的賣家都在試圖推出新產品，取悅消費者。」

面對中國市場「太卷」，星巴克創始人舒爾茨去年3月在復旦大學接受第一財經訪問時說：「我熱愛當今的競爭，我在全球各地都看到了這一點。競爭正在讓千千萬萬的人認識咖啡。」

舒爾茨也說，隨著時間推移，當顧客更了解咖啡時，他們會想從低端或打折產品中升級。「只要我們繼續贏得市場的尊重，他們就會選擇升級到星巴克。」

這番話與星巴克如今的降價策略，顯然有點出入。但從中可以看出，面對中國市場，星巴克並沒有放緩競爭步伐。

去年末中國春節申遺成功後，星巴克今年1月就推出新春序曲綜合咖啡豆。這是星巴克開發的第一款以中國春節為主題的咖啡豆。

此外，星巴克上個月也與風靡華語樂壇的台灣樂團五月天聯手，推出聯名系列產品。這些產品價格不菲，但據報都被搶購一空，在二手平台上更溢價售賣。

由此可見，星巴克深知如今的中國消費者不只追求新鮮，也需要一個被賦予更多情緒價值的產品。

從1999年在北京開出中國大陸第一家門店起，星巴克在中國市場深耕了26年。從一開始的一家獨大，再到如今的四面受敵，從某種意義上而言，星巴克可以說見證了中國市場的成長和變化。

對星巴克來說，未來要如何適應中國越來越複雜的本土化市場，不僅會影響千千萬萬名咖啡愛好者，也關乎該公司的生存。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

