瑞幸咖啡去年國內總銷售額逾248億　超星巴克成中國「咖啡一哥」

周五（23日），中國本土品牌瑞幸咖啡（luckin coffee）公布財報，顯示其2023年國內市場總銷售額已經超越星巴克（Starbucks），成為中國「咖啡一哥」。



據瑞幸咖啡2023年第4季及全年財報顯示，其在中國市場的總銷售額為248.6億元人民幣，即約34.5億美元，年增長87.3%，超越星巴克的31.6億美元，躍居中國「咖啡一哥」。截至2023年底，瑞幸全年淨新開8034間門店，年增長達97.8%，在中國大陸的門店數量達16218間，其中自營店首度破萬，達到15980間，聯營店則有5620間。

報道指，瑞幸咖啡銷售大幅增長的主因，是快速展店、低價策略與創新行銷。在中國經濟低迷下，瑞幸咖啡祭出低價策略，去年5月啟動促銷活動，一杯咖啡只需9.9元人民幣，大搶市佔率，而主打中高價位的獨立咖啡店因沒有本錢跟進而引發倒閉潮。

瑞幸咖啡還推出102款新產品，賣逾20億件，現製飲品逾19億杯。截至2023年底，有8個銷量破億，包括回購率靠前的茅台醬香拿鐵、椰雲拿鐵、絲絨拿鐵等。

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然而，瑞幸去年第4季利潤下降，即將面臨瓶頸期。報道指，9.9元一杯咖啡，是當前瑞幸的價格極限，目前促銷活動正在減少，在App僅剩10款產品可以使用9.9元券。

不過一名接近瑞幸咖啡的人士透露，其策略一直在延續。食品產業分析師朱丹蓬則表示，堅持「9.9元活動」，將有利瑞幸咖啡繼續擴大市佔率，進一步鞏固領先優勢，並進一步擴大用戶數量，提升用戶購買頻次。

展望2024年，瑞幸咖啡董事長郭謹一表示，面對中國咖啡行業激烈的競爭格局及季節性等不確定因素的挑戰，公司未來的業績表現可能在一定程度上會受到影響，但強調仍將堅定推進現行定價和發展策略，保證業務增長和市場份額。