內地星巴克推「消費入座」？內地網傳星巴克趕人影片獲官方證實

近期一間位於陝西西安的星巴克傳出「要求顧客消費，否則就離去」的消息，在網路上引起一陣討論。對此，星巴克官方客服回應稱，星巴克的確有「消費入座」一事，如果不消費會被店員禮貌勸離，但星巴克不會強制顧客消費。



內媒《頭條新聞》報道，有內地網友發布影片稱，近日陝西西安一家星巴克員工將剛坐下的男子驅趕走。根據網傳影片顯示，男子詢問「不讓坐是吧？」星巴克員工則回應，「你要坐就手機下單，你可以去商場那邊坐。」最終，這名男子起身離開。

有內地網友發布影片稱，近日陝西西安一家星巴克員工將剛坐下的男子驅趕走。（微博）

影片拍攝者表示，他看到這名男子剛坐下一分鐘就被勸離，稱店員一共勸走了3撥人，當時也沒多少人，不理解為什麼不讓坐。報道表示，經搜索發現，有多位網民在社交平台反映，星巴克開始實行「消費入座」。

相關消息經網路流傳，不少網民在看到這段影片後，紛紛留言表示「你開飯店不吃飯去你那坐著你同意嗎？」、「他這是消費場所不是廣場」、「我不消費，都不好意思坐那」、「人家開店做生意的，不消費都去坐著合適嗎？」

星巴克近年在內地的生意遭遇到了中國本土品牌瑞幸咖啡的高強度競爭。（Reuters）

內媒《澎湃新聞》報道，經致電星巴克上海臨平路門店以及海拉爾門店，得到的答覆均為不會不允許無消費的客人入座，但是人多的時候，會協商將座位留給有消費的顧客。

《澎湃新聞》隨後致電星巴克官方客服，詢問是否有「消費入座」的規定，報道稱，人工客服人員反覆表示，「我們將致力於為顧客提供更好的體驗」，但始終不願意正面回答是否有「消費入座」規定的問題。

內媒《羊城晚報》報道則指向，星巴克官方客服回應證實，的確有「消費入座」一事，如果不消費會被店員禮貌勸離，但星巴克不會強制顧客消費。