「特朗普是否訪華成看點」　學者：中美貿易休戰期或成轉機

受訪學者分析，中美雙方就落實兩國元首通話共識，和鞏固日內瓦經貿會談成果的措施框架達成原則一致後，接下來重要看點是，中美領導人何時進行互訪，因為中美經貿關係能否正常化，需要彼此展現政治決心。



南京大學國際關係學院院長朱鋒向《聯合早報》分析，中美雙方在倫敦達成框架後一致表示，要向各自領導人彙報內容。換句話說，須由兩國領導人拍板後，才能執行框架內容。這也說明中美貿易戰、關稅戰接下來能否進一步形成全面協議，「關鍵在於彼此都要有基於政治決斷力的妥協和讓步」，而不是關稅磋商的技術性問題。

因此朱鋒認為，接下來最重要看點是，美國總統特朗普何時訪華，或國家主席習近平何時訪美，因為最高領導人會面對於雙方採取實質性政策行動，具有十分重要的意義。

習近平和特朗普在6月5日的通話中，互邀對方到訪。特朗普上一次訪華是在2017年11月。習近平最近一次是在2023年11月訪問美國，並出席在舊金山舉行的亞太經合組織會議。

2017年11月9日，中國國家主席習近平（左）在北京人民大會堂東門外廣場舉行歡迎儀式，歡迎美國總統特朗普（Donald Trump）訪華。（新華社）

新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務課程助理教授駱明輝和美國智庫大西洋理事會研究員宋文笛也認為，中美領導人互訪有助於雙方在達成框架後，進一步達成協議。

駱明輝分析，中美兩國接下來還得就很多具體細節進行談判，要趕在90天休戰期，也就是8月10日之前，就關稅和非關稅措施達成共識，時間非常緊迫。「可能需要最高領導人再通電話，甚至是會晤，釋放他們希望推動協議達成的信號」。

宋文笛說：「大國外交講究風行草偃，最高層領導人若能親至對方土地上進行友善互訪，自然會為兩邊政府官員釋出信息：中美關係紅線在減少，綠燈在變多。」

習近平訪美・中美關係：圖為2023年11月15日中國國家主席習近平在美國三藩市出席美國友好團體聯合舉行的歡迎宴會。（新華社）

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院訪問學者奧爾森則持不同看法。他說，雖然領導人的一次訪問或一通電話，或能為中美談判注入積極動力，但真正問題是，中美之間的摩擦點反映雙方深層次結構性差異，「這些差異不會因任何快速或短期協議而解決」。

他說，更復雜的是，雙方都捲入日益激烈的地緣政治競爭，「這種競爭不可避免地蔓延到貿易和經濟領域」。

復旦大學國際問題研究中心院長吳心伯則認為，中美雙方可以把當下貿易爭端當做改善關係的契機，探討能否設立一個新的機制來處理經貿問題，例如過去曾設立的中美戰略與經濟對話。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

