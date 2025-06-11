中美會談｜李成鋼：中美就落實元首通話及日內瓦會談共識達成框架

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼表示，中美就落實兩國元首通話共識及日內瓦會談共識達成框架。



《新華社》報道，英國時間6月9日至10日，國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在倫敦舉行中美經貿磋商機制首次會議。

英國時間6月10日晚，李成鋼在中美經貿磋商機制首次會議結束後表示，過去兩天，中美雙方團隊進行深入交流，雙方溝通是「非常專業、理性、深入、坦誠的」。

英國當地時間6月9日，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰與美方在英國倫敦開始舉行中美經貿磋商機制首次會議。這是會談前，何立峰與美國財政部長貝森特握手。（新華社）

英國當地時間6月9日，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰與美方在英國倫敦開始舉行中美經貿磋商機制首次會議。這是雙方在會談前合影。（新華社）

李成鋼稱，希望本次倫敦會談取得的進展有利於中美之間進一步增進信任，進一步推動中美經貿關係穩定健康發展，為全球經濟發展注入積極的正能量。

李成鋼表示，中美雙方原則上就落實兩國元首6月5日通話共識，以及日內瓦會談共識達成框架。雙方將向各自國家領導人匯報此次會議情況以及原則上達成的措施框架。他還感謝英國政府為本次會談給予支持、提供便利。