官媒點名美商務部長盧特尼克說清楚：中國有權對｢出口管制｣要解釋

官媒央視旗下新媒體平台「玉淵譚天」6月10日發文，針對中美新一輪經貿磋商點名美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），強調中方有權就美方實施的出口管制「提意見、要解釋、要回應」，並強調中方「有誠意，也有原則」。



文章以「這次美方談判來了誰」為題，分析美方代表團組成，指出此次赴談的美方主要代表包括美國財政部長貝森特、貿易代表葛里爾及首次參與此類磋商的商務部長盧特尼克，並強調三人分工明確：財政部統籌宏觀政策與關稅大政，貿易代表專責談判細節，而盧特尼克則聚焦出口、產業、市場準入等技術管制問題。

2025年4月9日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普準備簽署行政命令之際，財長貝森特（Scott Bessent）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）站在他身後。（Getty）

玉淵譚天指出，盧特尼克此前在與其他國家的雙邊談判中，曾多次針對他國與中國的經貿合作發表立場，試圖施加壓力影響與中國的正常貿易，直指「中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易。綏靖換不來和平，妥協也得不到尊重」。

文章亦提及盧特尼克5月出席美國媒體活動時談及關稅問題，承認美國企業正在承受加徵關稅所帶來的痛苦，但稱「痛苦是必要的」，並強調「支付關稅的是各國和企業，而不是消費者」。

2025年4月23日，美國華盛頓特區，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在白宮橢圓形辦公室聆聽總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）簽署行政命令時發表的講話。（Reuters）

此外，文章亦從經濟層面分析美方參與談判的背景與壓力，指出美國經濟當前面臨四大挑戰，諸如GDP增長放緩、通膨預期攀升、製造業萎縮，以及貿易總量出現歷來最大降幅。這些問題疊加，成為美方推進談判的壓力來源。

文章認為，盧特尼克此次參與磋商，或表明美方可能對部分技術性出口限制的立場有所調整，也為中方爭取更多話語權提供空間。「無論美方來了誰，都應清楚理解，中方有誠意，同時也有原則。」