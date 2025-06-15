羅帥宇事件｜「塔西佗陷阱」一再上演　一紙通報已不足以扭轉輿論

一宗實習醫生墜樓案上星期五（6月13日）再次引爆中國網絡輿論。

案子仿佛是一部懸疑片的開頭。去年5月8日，年僅28歲的中南大學湘雅二醫院實習醫生羅帥宇蹊蹺地在醫院附近的居民樓墜亡。警方初步認定為自殺，但家屬和網民認為，案子疑點重重。

羅帥宇墮樓身亡，生前舉報湘雅二院疑似存在醫療腐敗和器官販賣黑色產業鏈。（微博）

據多家中國媒體報道，羅帥宇的住所內疑似有發生衝突的痕跡，床單淩亂、眼鏡碎裂；在無現金支付普及之際，他的隨身包內還有約2萬5000元（人民幣，下同）現金。

羅父羅母在兒子意外離世後，找醫院要回遺物，但被要求先簽署「認定自殺」協議。家屬取回遺物後發現，電腦裡的數據已被刪除，技術人員恢復數據後顯示，電腦內有大量涉及醫院黑幕的舉報材料。家屬稱，醫院不僅未調查舉報內容，反而提出重金封口。羅帥宇的家人還指，在他實習期間，湘雅二醫院以「勞務報酬」名義，陸續向他轉帳40多萬元，這些錢的來歷至今是謎。

羅帥宇電腦裡的舉報材料，指向了湘雅二醫院一名劣跡斑斑的醫生劉翔峰。被中國網民形容為「惡魔醫生」的劉翔峰去年10月被判入獄17年。根據法院公佈的案情，這名草菅人命的醫生為牟取額外手術費，誇大患者病情、虛構患者病徵，給六名不具備相關手術指征的患者實施手術，致五人重傷、一人輕傷。他還利用職務便利，收受賄賂66萬餘元；收受醫藥產品銷售人員回扣358萬餘元，非法侵佔價值193萬餘元手術耗材。

羅帥宇墮樓身亡。（網絡圖片）

羅帥宇墜樓身亡時，正值劉翔峰案調查期間，兩起案子似乎有千絲萬縷的聯繫。面對喪子之痛的羅帥宇父母去年將舉報材料提交給當局，希望重新調查案件。湖南省衛健委信訪部門星期四（6月12日）回應稱，羅帥宇家屬提供的信訪材料確已受理，信訪事項已經依法依規處理；關於反映湘雅二醫院存在醫療腐敗問題的事項已經移交公安機關，目前已成立聯合調查組核查。

「羅帥宇1119頁文件」「湘雅二醫院」「羅帥宇生前聊天記錄曝光」等詞條，星期五連續霸佔微博熱搜榜，排山倒海的網民留言呼籲官方徹查此案，回應一系列疑點：羅帥宇墜樓的真相是什麼？羅帥宇電腦裡的資料為何被刪除，醫院為什麼要給家屬封口費？舉報材料揭露的醫院腐敗問題是不是存在？除了劉翔峰，這家三甲醫院是否還有系統性腐敗，有沒有更有權勢的人牽涉其中？

涉事湘雅二醫院。（網上圖片）

面對滔滔輿情，湖南聯合調查組迅速在星期五晚發佈長達4600多字的通報，逐一推翻家屬和網民提出的所有疑點，簡單總結：大家想多了。

通報排除了羅帥宇被迫害的可能性，認定羅帥宇為自殺，並指羅帥宇未按時提交畢業論文、與同學聊天稱「再讀就要跳樓」，暗示他有自殺動機。通報也否認了舉報材料中關於醫院黑幕的指控，並指家屬曾向醫院提出不合理巨額補償要求。

不過，這份通報與民眾的認知和期待顯然存在落差，不僅沒有平息輿論，反而引發更多爭議。網民紛紛質疑，案發快一年，官方調查那麼久都沒有回應，一上熱搜壓不住輿論就立馬通報，而且每個疑點都排查到位，反而讓人無法信服。一些網民也關切，由湖南當局來調查這起案件是否足夠獨立，為何沒有上級單位介入？

發展到這裡，羅帥宇墜樓案成了又一起典型的「塔西佗陷阱」事件。無論官方怎麼說，網民已經在心中下了結論，認定案件背後有重重黑幕。

一方面，「湘雅系」醫院近年來頻繁因為各種違規問題，面臨信心赤字。除了劉翔峰事件，湘雅醫院一名原副院長幾年前被曝接受業務往來單位安排女性陪侍，導致女方心臟驟停；湘雅三醫院近年也被曝出有醫生不重視醫療安全導致兩名患者死亡，以及偽造醫療文書、績效分配暗箱操作等問題。

另一方面，這起案子也折射出中國民間對醫療體系的深深不信任。與醫療相關的問題，關係到普通人的生命健康，也涉及資源分配、社會公平、公權腐敗等社會高度關注的問題，向來都極易刺激到中國社會的敏感神經。從看病難看病貴，到小病大治、過度治療，從醫療設備、耗材和藥品回扣，再到醫生收受患者紅包，醫療領域的違規和腐敗是長期難以根治的頑疾。2023年官方重拳整治醫療腐敗，各地醫院醜聞不斷，一個小縣城的醫院院長動輒收受賄賂上千萬元，觸目驚心的數字背後，是一個被銅臭污染的醫療體系。

圍繞羅帥宇之死的爭議還在發酵，一紙通報顯然已不足以扭轉輿論，唯有以更透明的方式回應社會關切，並通過長期的制度建設剔除醫療領域的頑疾，才能重建民間對醫療體系的信心，防止這樣的「塔西佗陷阱」一再上演。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

