羅帥宇父親首發聲　曝去年遞交不服調查結論材料竟一年後才獲答覆

2024年5月8日，湖南長沙中南大學湘雅二醫院（簡稱「湘雅二醫院」）實習醫生羅帥宇在醫院宿舍附近的大樓離奇墮樓身亡，其後家屬在恢復的電腦數據中發現多筆轉賬記錄及醫院內部人員涉嫌包括器官販賣等違法犯罪的舉報材料，資料多達11119頁，更牽扯到此前知名的湖南黑心名醫劉翔峰事件，令事件在內地網絡上持續引發關注。



周五（13日）下午，羅帥宇父親羅甫祥首次在微博發布影片發聲，提到去年遞交不服調查結論的材料，但一年後才收到答覆。另外，官媒梳理事件，指出有六大死亡謎題待解。



羅甫祥表示，感謝各大媒體和正義善良的人們為兒子發聲。據他介紹，2024年5月17日，他們就向長沙市雨花區公安分局提出不服調查結論，並遞交了向上移交案件的申請書。按照法律規定，雨花分局應該在7個工作日內給予回覆，並給出不予立案的通知。然而，他們一直等到一年之後，即2025年5月，才收到警方答覆的不予立案通知書。對此，羅甫祥在片中質問這是否是一份無效的法律文書？

羅甫祥還稱，警方自一開始就介入了羅帥宇死亡一事，但從始至今，都沒有介入從兒子電腦里整理出來的湘雅二院涉案相關材料。2024年8月28日，他們就將相關舉報材料遞交給警方，但至今沒有得到任何回應。為此，內媒致電長沙市雨花區公安分局了解，接線人員稱不清楚此事。該局政工室電話則一直無人接聽。

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另一方面，官媒《新華日報》梳理事件，指出有六大死亡謎題待解。一是墜樓地點異常，羅帥宇從醫院附近居民樓15樓墜亡，墜落點距離宿舍樓墻體約7米，需翻越1米至1.5米高的護欄，且墜樓位置是一個80厘米高的狹窄隔離孔，難以提供助跑起跳空間。正常成年人全力助跑也難以跳躍7米，「如果他想不開，為什麼要如此大費周章？」

網友認為，如此狹窄的空間和較遠的墜落距離不符合常規自殺行為邏輯，護欄頂部有新鮮摩擦痕跡但無羅帥宇指紋，可能有人為干預或拋屍的可能性。而警方可能基於現場其他證據（如監控、目擊者證言）排除他殺，但公開信息未披露具體依據，難以完全反駁家屬質疑。

實習醫生羅帥宇在醫院宿舍附近的大樓墮樓身亡，但墮樓地點可疑。（微博）

實習醫生羅帥宇在醫院宿舍附近的大樓墮樓身亡，但墮樓地點可疑。（微博）

第二個謎題是宿舍現場異常。羅帥宇宿舍內床單淩亂、眼鏡被踩碎、抽屜敞開，存在拖拽痕跡和少量血跡，可能發生過爭鬥或衝突。家屬和網友認為，這些跡象與自殺場景不符，通常自殺者不會在事發前經歷激烈爭鬥。打鬥痕跡可能指向外力介入。對此，警方未解釋這些痕跡的來源，增加了案件疑雲。

三是羅帥宇當時隨身包內有2.5萬元（人民幣．下同）的現金，而在電子支付普及的背景下，攜帶如此大額現金且選擇自殺不符合常理。家屬認為，現金可能與舉報相關的交易或活動有關，攜帶現金可能表明他有其他計劃（如交付證據或逃離危險），而不是結束生命。反之，若為自殺，現金的意義難以解釋。

第四是短信內容異常。墜樓前一天，羅帥宇給兩名不太熟悉的同事發送短信，叮囑「如果我明天沒上班，就把電腦里的文件交給紀委」。而在墜亡前7分鐘，手機又向兩名不熟同事發送可疑短信，內容為「羅帥宇出事了」及「回原科室上班」，自相矛盾的短信，有沒有可能指向他人操作手機或外部干預？

涉事湘雅二醫院。（網上圖片）

抖音流傳羅帥宇事件的資料。（網絡圖片）

第五是電腦數據被刪異常。羅帥宇墜亡後，醫院要求家屬簽署「認定自殺」的保密協議才能歸還遺物，且歸還的電腦和手機數據被清空。經技術人員恢復，發現大量舉報材料，「誰刪除了電腦舉報材料？為何要刪除？刪除舉報材料是想隱瞞什麼？醫院未積極調查羅帥宇舉報內容，反而提出20萬至85.3萬元的封口費，到底有什麼內幕？」

第六是資金流向異常。家屬提供的羅帥宇微信聊天記錄顯示，2021年9月至2023年9月間，湘雅二醫院以「勞務報酬」名義向其轉賬共計40多萬元。對此，羅帥宇的叔叔羅輔軍受訪時表示：「羅帥宇只是一個實習醫生，醫院為什麼要給他發放如此高額的『勞務報酬』？」這些錢的來歷，目前家屬不知，警方也沒有給出說法。