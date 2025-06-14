羅帥宇事件｜父母要求成立更高級別調查組、公開50例器官捐獻案例

2024年湖南長沙中南大學湘雅二醫院（簡稱「湘雅二院」）實習醫生羅帥宇在醫院宿舍附近的大樓離奇墮樓身亡，其後家屬在恢復的電腦數據中發現多筆轉賬記錄及醫院內部人員涉嫌包括器官販賣等違法犯罪的舉報材料，更牽扯到此前知名的湖南黑心名醫劉翔峰事件。



13日晚上，湖南官方發布情況通報，再次稱羅帥宇是自殺，並稱舉報材料中的50多例的器官捐獻獲取途徑合法合規等，而羅帥宇舉報資料的158段錄音，官方指主要為2017年6月以來羅某宇工作、吃飯、閒聊等場景以及與他人通電話時的錄音，不能作為器官販賣的佐證。



不過，官方通報卻引起網民質疑，甚至央視新聞下方多讚留言也都是要求更高級別調查組介入調查，質疑醫院有保護傘，稱通報「乾淨得離譜」、「存在許多漏洞」、「一年都沒有消息，輿論一出來一天就給通報，真的撤查過嗎？」、「誰會在平常吃飯、閒聊的時候錄音？」。



羅帥宇父母則發布公開信質疑兒子的死因不符合科學常識，並稱器官捐獻材料存在多處漏洞，有女孩捐贈者登記的電話「不是生父」，並稱官方一句「系統調查」就帶過器官捐獻的問題，羅帥宇父母要有成立更高級別的聯合調查組徹查湘雅二院的違法情事和兒子的死因。



羅帥宇事件｜官方通報稱材料多處錯誤 網民質疑籲中央巡視組介入

調查組稱「頭部觸地反彈3米」 父母痛批：符合科學常識嗎？

通報稱羅某字頭部觸地後反彈至7米外，但現場數據顯示：觸地點距牆面4米，反彈點距牆面7米，反彈水平位移達3米；高墜點鏤空孔洞高度僅0.8米，成年人實際根本無法助跑加速（現場樓頂照片均可證實）。

公開信中，羅帥宇父母指出，「針對這個問題，AI深度分析後也明確告訴家屬，基於物理規律，人體從15樓墜落地面後反彈3米概率為零，根本不符合物理規律。聯合調查組通報是如何幻想出來，屍體還能反彈3米的呢？」

實習醫生羅帥宇離奇墮樓亡 萬頁資料舉報湘雅二醫院涉器官販賣

此前內媒也指出，羅帥宇的墜亡物理層面存在多重質疑：高度近視的他未攜帶破損眼鏡登樓、墜落點距離建築達7米並出現反彈現象被指不符合人體力學常理。

羅帥宇父母也質疑，案發後，家屬陷入悲痛，「為何醫院單位人員以及民警當時反覆勸說家屬不要屍檢呢？盡快火化呢？利用家屬當時悲痛狀態以及對案件程序的信息差匆匆督促火化，比家屬還急於火化符合常理嗎？」

針對官方通報稱，羅某宇曾在2023年9月28日、11月27日與本科期間同學羅某微信聊天時說「不想讀博了，找工作」「再讀就要跳樓了」，並指羅某宇自2024年4月中旬後顯得消瘦，認定當成羅帥宇因為讀博士壓力大而自殺。

羅帥宇父母在公開信中抨擊，這「能成為所謂自殺的動機嗎？重點是羅帥宇根本沒有讀博，那又如何跳樓呢？跳樓的前提條件都沒達到，憑什麼跳樓呢？所謂通報強行硬塞的理由符合基本邏輯常識嗎？」

羅帥宇父母公開信：

要求公開50多例器官捐獻資料：11歲小女孩的器官捐獻疑造假

公開信中指出，「中國人體器官分配與共享計算機系統」（COTRS）系統核查重大存疑：家屬要求公開50例捐獻案例的完整鏈（含供體死亡證明、親屬簽字原件），但調查組僅以「系統查詢」一筆帶過，「未提供原始證據鏈，同時自己查自己，自圓其說，如何信服？」

信中提到，倫理審查表漏洞百出：「根據供體一個叫吳紅怡的11歲小女孩，父親姓吳，母親的信息缺失。但是，捐獻者親屬電話對應實名查詢卻是顯示叫一個謝更祥的男人，他又是誰呢？怎麼都不是這女孩的父親了呢？這是怎麼回事呢？」

涉事湘雅二醫院。（網上圖片）

信中指出，在倫理委員會表決表當中，有一項「醫療機構在摘取零件時時，是否已對進行必要的、符合社會倫理道德的處理，選擇是或者否」，都沒進行打勾選擇，屬於空白，但是倫理委員卻都簽字了，字體還比較雷同。

羅帥宇父母抨擊，「捐獻這麼重大的事，選項審查都未選擇完成，就全部一律同意，表決材料就如此草率嗎？材料符合要求嗎？」

羅帥宇墮樓身亡，生前舉報湘雅二院疑似存在醫療腐敗和器官販賣黑色產業鏈。（微博）

錄音涉器官販賣證據 官方稱158段錄音是「吃飯閒聊」

官方調查結果顯示，其筆記本電腦中158段錄音多為日常對話，未發現命名為「舉報材料」的文件，科室績效分配存在管理不規範但無違法犯罪行為。這些結論與家屬指控的醫療黑幕、器官買賣等問題存在顯著矛盾，引發輿論對調查公信力的質疑。

羅帥與父母公開信中則稱，通報稱所謂錄音是：「內容系正常業務工作交流」，那麼家屬公開羅帥宇與某醫生手術室錄音記錄顯示：「腸道是好的《羅帥宇），錢不到位（某醫牛），切掉就壞死了那他後面咋活呢（羅帥字），那就看他命了（某醫生）」。

公開信中質疑，「錢不到位，就把好的場子場了，不管病人咋活，這是正常業務交流嗎？所謂聯合調查組您們覺得呢？通報稱158 段錄音文件，內容都是羅某宇工作、吃飯、閒聊錄音？你們仔細聽了具體內容嗎？這符合基本邏輯常識和事實嗎？」

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批評官方聯合調查組「自己查自己」：期待更高級別的獨立聯合調查組

公開信提到，聯合調查組由湖南衛健委、長沙公安局和中南大學組成，但中南大學湘雅二醫院正是本寨直接利害關聯方（羅某宇生前隸屬該院），「聯合調查組組成單位完全不適格，「自己查自己」不具有可信度，違背客觀事實與基本邏輯常識。」

此前認定羅某宇「自殺」的結論亦由當地長沙公安局某分局作出，家屬也就是對當地公安所謂「自殺」結論嚴重不服。此次調查實質就是「自己查自己」，該回避部門完全沒回避，所謂通報內容完全不存在可信度。同時，通報中也未披露調查組成員名單及應當回避的人員。鑒於此，請求本公共事件由國家衛健委、國家監察委、公安部組成獨立聯合調查組介入全面徹查。

最後，公開信中羅帥宇的父母提到，「一年多以來，東躲西藏，深感維權路上的無比艱辛，阻家屬期待更高級別的獨立聯合調查組，對「羅帥宇墜亡案」重啟刑事立案徹查，而不是「自己查自己」，必須深挖嚴懲背後涉嫌的嚴重違法犯罪分子，家屬只需要一個全面獨立徹查的真相與合情合理的解釋，也會用此生全力追尋真相，全力維護社會的公平與正義！還愛子羅帥字一個公道！」

鄰居稱羅帥宇「品學兼優」：是全村第一個研究生

內媒報道，羅帥宇作為四川省內江市雙才鎮歷史上首位研究生，鄰居稱其父母早年從事醫院雜工，經濟條件艱苦，但通過努力支持他完成學業。

罗帅宇大伯罗甫文則表示，羅帥宇是家中獨子，自小品學兼優，待人也非常有禮貌，深得親朋好友的喜愛。他不但考上了大學，更是考取了研究生，是老家村裡的第一個研究生。

據了解，羅帥宇2014年考入河南某醫學院本科，2021年以當年最高分考入中南大學湘雅二醫院腎臟移植科攻讀碩士學位，成為全村教育突破的象徵。親屬透露他曾計劃繼續攻讀博士並留院工作，甚至考慮晚婚以實現職業理想。他曾放棄華南理工大學廣東省人民醫院的錄取機會，堅持選擇湘雅二院。

羅帥宇年僅27歲墮樓身亡。（網絡圖片）

在學業表現方面，其綜合成績在全年級393名學生中排第258名，腎臟移植方向3人中位列末位，2022執業醫師資格考試初次未通過，2023年重考通過。官方通報將此作為學業壓力的例證之一，但遭到許多網民抨擊。

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