三一八慘案發生地　陸軍部和海軍部舊址騰退：文物保護任重道遠​

2025年6月15日上午，北京市東城區張自忠路3號的清陸軍部和海軍部舊址啓動簽約騰退工作，此次項目涉及居民140餘戶，將採用 「公房置換」 的方式。



作為見證了眾多重大歷史事件的建築群，清陸軍部和海軍部舊址在2006年就已被列入第六批全國重點文物保護單位。其承載的歷史價值和文化意義不言而喻，此次騰退工作無疑對文物保護有積極意義。​

清陸軍部和海軍部舊址自康熙年間為貝子允禟府，雍正年間改為和親王弘晝府，清末在此建造的三組磚木結構樓群，東部為海軍部，西部為陸軍部。此後，這裡先後成為袁世凱的總統府和國務院、段祺瑞的執政府，還發生了震驚中外的 「三・一八慘案」，之後又歷經北平衛戍區司令部、日本華北駐屯軍總司令部等變遷。

清陆军部和海军部旧址

然而，在很長一段時間內，該舊址並未得到妥善保護。目前，清陸軍部舊址由中國人民大學管理使用，清海軍部舊址由中國社會科學院管理使用。此次騰退，有望為這片歷史遺跡帶來新生機。並為其它類似建築文物的保護提供了可供借鑒的思路。​

近年來，北京市在城市布局和非首都功能疏解方面動作頻頻。2019 年，北京市級行政中心正式遷入通州，旨在緩解中心城區的壓力，優化城市空間佈局。與此同時，不少央企和大學也在向雄安新區疏解。這些疏解行動，一方面有助於非首都功能的轉移，另一方面也為城市的可持續發展騰出了空間。​

在這樣的背景下，文物保護工作的重要性愈發凸顯。文物作為歷史的見證者，承載著一個城市乃至一個國家的記憶。然而，當前我國在文物保護工作中仍存在一些不足。清陸軍部和海軍部舊址長期未能騰退就是一個案例。居民和單位混雜居住其中，用電、用火、用水需求和內部裝飾裝修等，不可避免地會帶來一些安全隱患。

清陆军部和海军部旧址

北京市文物資源豐富，這些都是祖上留下的寶貴遺產，值得花大力氣、投入資源用心保護。事實上，北京市在老城區騰退建設方面已有諸多實踐。以申請式退租為例，僅在「十四五」 期間就累計完成騰退 8000 余戶。通過騰退，一方面改善了居民的居住條件，另一方面利用騰退空間完善了公共服務設施，傳承展示了傳統文化。此次清陸軍部和海軍部舊址的騰退，也是這一工作的延續。

接下來北京市一定要進一步加大對文物保護工作的投入，包括資金、人力和技術等方面。加強文物機構隊伍建設，培養專業人才，提高文物保護工作的專業水平。同時，鼓勵利用現代科技手段如大數據、人工智能等提升文物保護的效率和質量。此外，還應加強公眾教育，提高全社會的文物保護意識，形成文物保護人人有責的良好氛圍。​