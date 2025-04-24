央視披露證據鏈 美國人以拍照為由騙走中國文物 學者籲盡快歸還
湖南長沙子彈庫楚帛書，是迄今發現的唯一戰國時期帛書，自1946年被美國人柯強騙取，流落美國至今近80年，現存於美國國立亞洲藝術博物館。
近日央視節目《帛書傳奇》，便展示了子彈庫楚帛書在美國流轉的完整證據鏈。
節目介紹，北京大學人文講席教授李零，花費40多年時間，探尋子彈庫楚帛書從出土到流轉的來龍去脈，終於搞清楚這件文化瑰寶曲折經歷的證據鏈每個環節。
1946年，湖南長沙古董商蔡季襄帶著子彈庫楚帛書到上海，希望為帛書拍攝紅外照片，以便辨認上面模糊的字跡。正在上海、常搜集中國文物的美國人柯強，卻以一定可以把帛書上的模糊字跡拍清楚的承諾為誘餌，從蔡季襄手中騙走帛書，並將其非法出境送往美國。
預感到可能受騙又無可奈何的蔡季襄，只能和柯強簽訂了一份蒼白無力的契約，大致內容為：「今收到繒書一幅，暫定繒書代價美金一萬元，現交保證金一千美元。如繒書寄往美國途中發生事故，或不寄還，按照繒書代價，除去保證金一千元，賠償美金九千元，為據。」
1946年8月，柯強委托他人將運抵美國的子彈庫楚帛書交給納爾遜-阿特金斯美術館的史克曼，史克曼曾將其兩次寄藏於哈佛大學的福格博物館。1949年，柯強又將子彈庫楚帛書中完整的《四時令》部分，借存於美國紐約大都會博物館，長達15年，其餘殘片則繼續留在福格博物館。
1964年4月10日，柯強從大都會博物館取走《四時令》，賣給紐約古董商戴福保。1966年，辛格醫生偶然在戴福保的店內發現《四時令》，力勸好友賽克勒醫生買下。最終，子彈庫楚帛書落入賽克勒之手。1987年5月26日，賽克勒去世，《四時令》借存至他捐資修建的賽克勒美術館。
流落美國的中國子彈庫楚帛書，引起中外學者的關注。他們不僅致力於對楚帛書的研究，還呼籲「子彈庫帛書屬於中國，應該歸還給中國」。
帛書研究專家、美國芝加哥大學教授夏德安表示，他們確切知道子彈庫帛書的涵義和來源，「這些證據是如此詳細。許多已經返還原籍國的物品都缺乏這種程度的證據細節」。
2024年6月，夏德安在由國家文物局主辦的「殖民背景流失文物保護與返還國際研討會」期間，向中國文物管理部門移交了一件子彈庫帛書流失美國的重要物證——當年柯強存放楚帛書的盒子的盒蓋。
盒蓋上，1946年福格博物館的原始標籤與簽收記錄清晰可辨，與哈佛大學檔案中兩次借存時間（1946-1949、1949-1969）完全契合，串聯起帛書抵美後迄今79年的寄存史。
夏德安還披露了蔡季襄和柯強往來的信件，信中蔡季襄多次向柯強催要帛書欠款，成為柯強騙走帛書的實證。
帛書研究專家、美國加州大學洛杉磯分校教授羅泰提到，賽克勒生前曾與他多次見面，對方理解帛書的意義，「還意識到如此重要的東西，不應該保留在原屬地之外」，他生前曾計劃將子彈庫楚帛書歸還中國，但離世前未能如願。
從蔡季襄與柯強簽訂的那份無奈契約，到柯強檔案中披露的信件與帛書在美國流轉細節，再到賽克勒未竟的歸還遺願，無不證明在美楚帛書屬於中國，應盡快歸還。