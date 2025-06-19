一胎99子？內地短劇再創「癲」峰

「恭喜老爺夫人！小姐啊，生了99個兒子！」內地網絡短劇風潮熱度不退，繼去年《霸道總裁愛上絕經的我》等短劇出現讓人傻眼的劇情後，本月中又有一部劇情離譜的《麒麟送子天降喜福》上架。



劇中女主角被下藥與皇帝發生一夜情，不僅意外懷上龍種，在臨盆時還「天降祥瑞」，一胎竟生下99個兒子。

荒誕劇情再創「癲峰」，登上微博熱搜第一，引發內地網民熱烈討論。劇中99個寶寶被包巾包裹，「疊高成塔」摞起後進宮面聖，這般獵奇的畫面更引發網民吐槽，「孩子疊在一起像盤肥牛卷」，「沒有最離譜，只有更離譜」。

內地短劇《麒麟送子天降喜福》的劇情中，竟出現女主角替皇上一口氣生出99個兒子的橋段，引發熱議。（微博）

儘管短劇上線僅一天就被平台火速下架，但內地主流媒體本周持續發聲，指網絡短劇不能無底線獵奇，不容粗製濫造，肆意給觀眾投餵「垃圾」。

近年興起的內地網絡短劇，特點是以豎屏方式拍攝，每集僅兩三分鐘，可一口氣播完整部劇，加上劇情常走荒誕路線，廣受網民追捧。

據《紅星新聞》、《第一財經》等報道，《麒麟送子天降喜福》全劇共68集，6月14日上線，15日傍晚下架前主要在抖音、快手、微信等平台全網播出，累計播放量已超過4500萬次。

這部短劇講述女主角趙牧雪（由內地女演員方楚彤飾演）在宮外一舉誕下99名兒子，震驚朝野。異常的產子經歷不但引來家族非議，還讓她遭到嫡母與姐姐的排擠，更成為國師設局陷害的對象，孩子們也被視為妖孽。

劇情這時來了個大反轉，這些孩子實為皇帝之子，源於當年皇帝與趙牧雪的一夜情。隨著真相大白，趙牧雪被冊封為皇后，家族與國師則因陰謀敗露受懲處。最終，皇帝與太后喜獲眾多皇孫，舉國洋溢祥瑞之兆。

「一胎99子」情節誇張得令人發笑！（按圖了解）



奇葩的劇情讓人哭笑不得，網民吐槽，「蟑螂現在都不敢下那麼多兒子了，你短劇敢要99個兒子」；「老母豬都不敢這麼生，導演就敢這麼幹」；「一個敢編，一個敢演，一個敢播」。

對此，在劇中扮演皇帝的男主角王宇威6月15日在直播中回應：「不好意思，癲到大家了。」

不過，他把接戲責任甩鍋給經紀人說：「都怪我經紀人，跟我說這劇一定會大爆，讓我接，確實沒有看劇本就接了這部戲，癲是癲了點，大家不要帶腦子看就行了。」

不過，對王宇威這番嘗試為荒誕劇緩頰的言論，不少網民並不買單，質疑他作為劇集核心人物，對離譜劇情不做任何干預，反而在輿論發酵後推卸責任，不僅是職業素養的缺失，更是對觀眾的極不尊重。

輿論風波後試圖卸責的還有導演劉晗晗，在小紅書發文甩鍋給編劇：「99個娃來了，拍的時候我都覺得自己瘋了！有事找編劇，這劇是編劇寫的。」

內地媒體：「癲」是一種病態

內地多家主流媒體本周接連發文，批評「1胎99子」的離譜劇情。新華社旗下的《半月談》雜誌6月17日發署名評論，形容「1胎99子」是一場鬧劇。

文章指，儘管公眾對微短劇劇情有較高寬容度，但絕不等於允許肆意編造劇情，違背基本科學常識甚至突破倫理底線，「微短劇的創作需要想像力，但倘若對這種想像力完全不加約束，則很容易使其走向低俗和無知」。

內地短劇市場近年爆發式增長。今年3月發布的《2024中國微短劇產業研究報告》顯示，去年中國微短劇市場規模達到505億元（人民幣，下同），首次超過電影票房規模，預計今年市場規模將升至634億元。

同月底發布的《中國網絡視聽發展研究報告（2025）》也顯示，截至2024年12月，中國微短劇使用者規模高達6.62億人，微短劇獨立應用的人均單日使用時長達101分鐘，已追平即時通信。

短劇的風口也驅動越來越多創作者加入新賽道，在流量至上的行業生態下，短劇創作逐漸陷入「審醜怪圈」，從「豪門虐戀」「重生復仇」到「穿越修仙」，各種套路化、模式化的劇情不斷重複，情節日益離奇荒誕。

內地短劇的上一個「癲」峰出現在去年下半年，當時各大平台充斥著類似《霸道總裁愛上絕經的我》的老年甜寵劇。

這類短劇情節大致如下：27歲百億霸總與45歲保潔阿姨發生一夜情後，霸總丟出2000萬元，想與保潔阿姨結婚，結果阿姨是霸總父親的大學同學，還是能一秒讓大亨被全球金融界封殺的世界首富。

熱門短劇《保潔老媽無極歸來》原本在各大APP平台上深受歡迎，近日已無法搜尋到，疑似因新政策而下架。（《保潔老媽無極歸來》宣傳圖）

針對各種亂象，中國廣電總局去年10月底開始出手整治中老年和霸總題材短劇，發布管理提示，扭轉突出表現重男輕女、貪財算計、狠毒蠻橫的「惡婆婆」「惡奶奶」的模式化創作傾向。

官方還提出三點要求，包括避免用寫實的外衣包裹荒誕不經的故事，損害企業家群體形象；防止宣揚攀附權貴、豪門、富豪的婚戀觀；不以「霸總」之類的字眼作為片名吸睛引流等。

《半月談》指出，此次「1胎99子」劇情在引發爭議後才被下架，再次暴露出監管滯後的現實問題。文章也呼籲官方和平台，儘快完善對不良內容的審查和糾偏機制。

《人民網》同日也發署名評論，指內地短劇行業目前已駛過爆發的藍海期，進入競爭更為激烈的瓶頸期。在這一時期，短劇的品質分化變得明顯，既有精品化短劇脫穎而出，也有大量短劇把一味追求爽感當做流量密碼，為此不顧事實，不管邏輯，甚至以惡俗劇情、「狗血」獵奇來吸引眼球，抱著「黑紅也是紅」的心態，試圖「撈一票就走」。

文章認為，靠低俗化吸引來的流量必然如大水漫過沙灘，轉瞬就會退去，不可能帶來「留量」。「一胎生99子」被群嘲，說明觀眾對無底線獵奇早已厭煩，短劇行業因此不能再一路「癲」下去，是時候劃出清晰的價值底線。

《新京報》在評論中，不點名批評男主角王宇威事發後的言論，指由此可見從劇本創作到演員參演，都是奔著「會（火）爆」而去，甚至不看劇本就敢接、能演，「如此這般完全以流量為中心的創作思維和演繹心態下，奇葩短劇頻出，或就有了內在的必然性」。

文章還提醒，流量為王的邏輯是一種危險的走偏，不僅可能拉低短劇品質，也容易形成「劣幣驅逐良幣」效應，最終帶歪整個行業的風氣。

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《齊魯晚報》本月18日發署名評論，也呼籲治病救劇，刻不容緩。評論稱，「癲」是一種病態，以「癲」為美，終會毀了演員；以「癲」為榮，終會毀了劇作；以「癲」為追求而不知恥感，最終毀掉的將是一個行業的文化品格、一類觀眾的審美防線。

內地短劇市場持續蓬勃壯大，預計到2027年規模將超過1000億元。這個新賽道的發展路徑在中國並沒有特殊性，目前所經歷的正是無序、野蠻生長的早期階段，吸睛博流量的同時也一步步試探社會各界的尺度底線。

若沒有及時監管，相信在不久的將來，長江後浪推前浪，一定還會出現比「一胎生99子」更癲瘋、且讓社會忍無可忍的劇情，官方出重手整頓短劇市場相信是遲早的事。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

