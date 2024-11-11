27歲百億霸總情陷45歲清潔阿嬸　跌落浴缸一夜情　狗血網劇遭下架

近來中國內地流行起網絡微短劇，每集10分鐘以內，極具戲劇張力，雖然品質較為粗糙，卻又吸引人一集接著一集看下去。



「霸道總裁愛上清潔阿姨」等題材的短劇在中老年觀眾群體中掀起熱潮，儘管劇情荒誕、製作粗糙，卻依然吸引眾多長輩為之砸下重金。

熱門短劇《保潔老媽無極歸來》原本在各大APP平台上深受歡迎，近日已無法搜尋到，疑似因新政策而下架。（《保潔老媽無極歸來》宣傳圖）

酒店清潔阿姨扶年輕霸總去浴室 不慎雙雙跌落浴缸燃起愛火兼一夜情 點圖放大看看《保潔老媽無極歸來》的「經典一幕」：

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針對這股熱潮，國家廣播電視總局近日發佈政策，表示將加強對此類短劇的監管，有部分爆紅劇集疑似因此遭下架。

熱門短劇《保潔老媽無極歸來》原本在各大APP平台上深受歡迎，但近日已無法搜尋到，疑似因新政策而下架。

該劇講述27歲的百億（人民幣，下同）身家霸道總裁與一位45歲的清潔阿姨因「一夜情」結緣，並由此展開一段荒誕的愛情故事。

劇中男主不僅為女主揮金如土，送上2000萬元現金與祖傳祖母綠鑽戒，更在女主發現男主父母竟是她的大學同學後，將情節推向高潮。

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短劇的狗血情節多元，如「霸總被下藥，女主捨身相助」、「女主被誣陷摔碎10億珠寶」、「苦情女主真實身份是世界首富」等離譜橋段，引發年輕觀眾批評「爛俗」不已。

不過這些劇情卻意外成為中老年觀眾心頭好，有人更在兩個月內砸下9000元觀看。

隨著這類劇情泛濫，官方加大監管力度，廣電總局指出，不少微短劇為博眼球，故意製造極端衝突、設計充滿誇張情節，且價值觀扭曲、劇情離奇，違背時代的主流價值觀。

未來將重點調整短劇中對「惡婆婆」、「惡奶奶」等角色的刻板描寫，扭轉過度表現重男輕女、追逐名利的模式化創作傾向，並規範劇中刻意製造的價值觀撕裂，避免不良影響擴散。

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