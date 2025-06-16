陸劇一夜情後「一胎生99子」劇情極誇張　男主角：唔好用腦睇就好

中國網絡短劇《麒麟送子天降喜福》近日因離譜的「一胎99子」劇情登上微博熱搜，掀起熱烈討論。劇中描述女主與皇帝一夜情後竟懷上「龍種」，臨盆時誕下99個兒子，誇張畫面包括新生兒被像「椰菜捲」一樣層層包裹堆疊、集體進宮面聖，甚至還有七彩祥雲、麒麟踏雲送子的奇幻特效，讓觀眾看傻眼！



該劇雖已在平台下架，卻早已累積超過4500萬次觀看。不少中國網友批評這齣劇是「電子榨菜」 ── 明知無腦，卻還是忍不住一口接一口看下去。有觀眾吐槽，劇情離現實和常識太遠，痛批把生孩子拍成像工廠生產線，還硬套上「麒麟送子」的民俗包裝，結果只剩鬧劇和文化消費。

「一胎99子」情節誇張得令人發笑！（按圖了解）



對此，男主角王宇威近日在直播中自嘲：「癲是癲了點，大家不要帶腦子看就好。」坦言當初接戲時根本沒看劇本，沒想到這部最鬧的反而最紅，還笑說：「我現在是不是變成99個孩子的爹？」

導演也在小紅書發文回應：「99個娃來了，拍的時候我都覺得自己瘋了！有事找編劇，這劇是編劇寫的，哈哈哈哈哈哈哈！」一番發言再度讓網友笑翻。

一胎誕下99子震驚朝堂 皇室血脈真相曝光掀高潮

中國網劇《麒麟送子天降喜福》講述女主角趙牧雪（方楚彤飾演）在宮外一舉誕下九十九名孩子，震驚朝野。這段異常的產子經歷不但引來家族非議，尤其遭到嫡母與姐姐趙牧語的排擠，更成為國師設局陷害的對象，孩子們也被視為「妖孽」加以排斥。

然而劇情轉折揭示，這些孩子實為皇帝之子，源於當年他與趙牧雪的一夜情。由於皇室血脈擁有半神體質，得以免受國師法術影響。隨着真相大白，趙牧雪被正式冊封為皇后，家族與國師則因陰謀敗露受到應有懲處。最終，皇帝與太后喜獲眾多皇孫，舉國洋溢祥瑞之兆。

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