｢以色列、特朗普及伊朗都挺不住了｣中國學者分析美國發動空襲原因

以色列和伊朗的衝突進入新階段，美軍空襲伊朗三個核設施，震驚國際。有內地學者分析稱，美國此時發動襲擊，是因為以色列、美國總統特朗普（Donald Trump）及伊朗都「挺不住了」。



2025年6月22日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發表講話恭喜並感謝特朗普，並稱美軍以令人敬畏的正義力量打擊伊朗的大膽決定，將「改變歷史」。（影片截圖）

美軍空襲伊朗核設施後，特朗普在白宮發表講話，稱已徹底摧毀伊朗核設施，重申伊朗必須停火。（Reuters）

中國社科院國家全球戰略智庫國際政治研究部主任趙海22日接受內媒《南方+》採訪時分析，特朗普選擇此時實施襲擊行動，有以下三方面的原因：

一是以色列明顯挺不住了。伊朗對以色列的打擊力度雖然有所削減，但是以色列的防空能力也在顯著下降，而且美國支持以色列的庫存很可能也要告急。在這種情況下，如果美國不盡快出手，美以手上的「牌」就會大大減少，伊朗對以色列的威懾反而會增加。

福爾道（Fordow）核設施在圖中的山脈之下。（Reuters）

二是特朗普挺不住了。特朗普沒有排除對伊朗動武的選項，在美國國內引發了極大的爭議，而且他向波斯灣地區增強軍事部署，讓不少人預感他會捲入這場戰爭。而且，特朗普重新入主白宮以來，執政成績乏善可陳。最近民調數據也顯示，其第二任期淨支持率仍然處於負面狀態，多數美國民眾不認可他的執政表現。在此情況下，他試圖通過此次行動，推動徹底解決伊朗核問題，以挽救支持率扭轉頹勢。

6月22日，伊朗向以色列發射了25至30枚導彈報復，圖中為以色列港口城市海法一處冒煙的照片。（X@clashreport）

三是伊朗挺不住了。在過去一段時間以色列的持續打擊之下，伊朗雖然還有能力還擊，但是對核設施的防空能力已經完全被打擊削弱，甚至是消失了。在這種情況下，美國用B-2轟炸機深入伊朗的腹地，對核設施進行打擊，本身的風險就大大減小。