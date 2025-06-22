被六大派圍攻？伊朗大使館發酷似明教禱文：熊熊聖火...焚以殘軀

以色列與伊朗之間的戰事持續之際，美軍空襲伊朗核設施。伊朗駐華大使館官方微博20日突然發布一則與金庸小說裏明教禱文相似的文字，引發內地網友關注。有網友說，「這是被六大門派圍攻光明頂了？」還有人說，「波斯明教總壇終於醒悟了！」



伊朗駐華大使館官方微博20日發布一則與金庸小說裏明教禱文相似的文字。

伊朗駐華大使館官方微博20日發布影片，內容為伊朗與以色列空戰畫面，這則影片上的文字與金庸小說裏明教禱文相似。（影片截圖）

伊朗駐華大使館官方微博20日發布影片，內容為伊朗與以色列空戰畫面，這則影片上的文字與金庸小說裏明教禱文相似。（影片截圖）

伊朗駐華大使館官方微博20日發布影片，內容為伊朗與以色列空戰畫面，這則影片上的文字與金庸小說裏明教禱文相似。（影片截圖）

伊朗駐華大使館官方微博20日發布一則3分16秒的影片，內容為伊朗與以色列空戰畫面，特別的是，這則影片附上一段文字：「熊熊聖火，降妖除魔，焚以殘軀，還世太平」。其中「焚以殘軀」的「以」疑意指以色列。

內地網民發現這段文字與金庸筆下明教禱文相似：「焚我殘軀，熊熊聖火。生亦何歡，死亦何苦？為善除惡，唯光明故。喜樂悲愁，皆歸塵土。憐我世人，憂患實多！憐我世人，憂患實多！」

在《倚天屠龍記》中，當六大門派圍攻光明頂時，明教中人戰至最後一刻生死關頭之際，齊聲誦念禱文表明殉教決心。（影片截圖）

在《倚天屠龍記》中，當六大門派圍攻光明頂時，明教中人戰至最後一刻生死關頭之際，齊聲誦念禱文表明殉教決心。（影片截圖）

在金庸小說《倚天屠龍記》中，當六大門派圍攻光明頂時，明教中人戰至最後一刻生死關頭之際，齊聲誦念此禱文表明殉教決心。

小說中的「明教」是以歷史上曾活躍於中國的「祆教」（又稱「拜火教」）支派「摩尼教」為藍本，而摩尼教正是起源於古代波斯（今伊朗地區），因此金庸小說中的明教與伊朗有著密切的歷史淵源。伊朗駐華大使館或許是想以此引發內地民眾對當前伊朗形勢的關注與支持。

不過有內地網友表示，「這是拜火教異端，駐華大使館人員引用異端字句，應該受伊斯蘭法制裁」。也有網民認為，伊朗駐華大使館只是想表達一種悲壯的情緒，恰好《倚天屠龍記》裡的內容與波斯有關，借來使用，不必較真。