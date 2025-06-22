美國介入以伊戰爭　紐時：中東動盪令中國損失慘重　關鍵原因曝光

以色列和伊朗的衝突進入新階段，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當地時間21日證實美軍空襲伊朗三個核設施，他強調伊朗必須即時停火，否則會面臨其他精準攻擊。



美媒《紐約時報》早前就分析指，若美伊爆發衝突，中東動盪將為中國帶來慘重損失，包括能源方面及在中東的立足點，而中國不太可能在軍事上保護伊朗。



美軍6月21日空襲伊朗核設施後，特朗普在白宮發表講話，稱已徹底摧毀伊朗核設施，重申伊朗必須停火。（Reuters）

美軍6月21日對伊朗三個核設施發動空襲，美國白宮在社交平台X上釋出總統特朗普、副總統萬斯等人在戰情室內的照片。（X@WhiteHouse）

《紐約時報》20日報道指，一場失控的衝突會讓中國損失慘重。中國以折扣價購買伊朗幾乎所有的出口石油，利用秘密油輪船隊規避美國的制裁；而中國有一半的進口石油是經由伊朗南部海岸的霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）運輸。

報道指，中國政府正努力扭轉經濟疲軟局面，能源價格上漲將是另一個令中國頭痛的問題。

除了能源之外，伊朗還為中國在中東提供了一個重要的立足點，以促進中國的利益和對抗在該地區擁有數萬軍隊的美國。中國一直指望在該地區最親密的夥伴伊朗抵制美國的影響力。

報道認為，中國雖有這些戰略利益，但不太可能在軍事上保護伊朗，尤其在美國介入下。

一枚巨型鑽地彈2003年3月11日於美國佛羅里達州的艾格林空軍基地的武器中心，準備進行測試。（美國國防部）

美國企業研究所（American Enterprise Institute）高級研究員庫伯（Zack Cooper）表示，中國實際上沒有能力派遣軍隊保衛伊朗的設施，中國更願意做的是低調地提供物質支持、口頭上的支持，及可能提供一些人道主義援助。

曾任白宮和美國國務院中國政策高級官員葛維茨（Julian Gewirtz）表示，中國優先考慮照顧在該地區的中國公民和資產，而不是任何更廣泛的外交倡議。

美國若在中東捲入曠日持久的戰爭 中國或受益

不過該報道也指出，如果美國在中東被捲入一場曠日持久的戰爭，中國也可能會受益，因為這可能會使美國的軍隊、艦船和其他軍事資源從亞洲轉移出去。