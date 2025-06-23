伊以戰爭｜外國學者：中國即使有能力也無意捲入　關鍵原因曝光

以色列和伊朗的衝突進入新階段，美軍空襲伊朗三個核設施，震驚國際。荷蘭格羅寧根大學（University of Groningen）的中國與中東關係專家費格羅亞（William Figueroa）早前就分析稱，中國在這場衝突內並沒有扮演重大角色；中國對中東石油的依賴程度不高，即使中國有能力，也無意於直接捲入這場衝突。



Maxar Technologies公司於6月22日拍攝的高解析度影像顯示，福爾多核設施一帶出現6個新形成的彈坑（MAXAR TECHNOLOGIES/Handout via REUTERS）

Maxar Technologies公司分別於6月20日（左）與6月22日（右）拍攝的高解析度影像，顯示福爾多核設施一帶的情況對比（MAXAR TECHNOLOGIES/Handout via REUTERS）

德媒《德國之聲》18日報道，費格羅亞表示，中國對以伊局勢的反應，跟先前對加沙的以哈衝突如出一轍。相較於訴諸軍事行動或脅迫性的外交措施，中國的態度基本上可歸納為兩大重點：歸咎於以色列，以及呼籲對話協商與衝突降溫。

費格羅亞觀察，中國並沒有積極涉入以伊局勢，而且中方也不把這視為可以施加影響力的領域。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）。（Reuters）

2025年6月22日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發表講話恭喜並感謝特朗普，並稱美軍以令人敬畏的正義力量打擊伊朗的大膽決定，將「改變歷史」。（影片截圖）

費格羅亞指出，「簡單而言，中國在這場衝突內並沒有扮演重大角色，在區域內缺乏投射力量的能力，在傳統安全意義上，也並非關鍵方。」費格羅亞指，中國在中東真正的優勢在於經濟層面；雖然偶爾也扮演外交橋樑，但以伊雙方的問題並不是沒有溝通管道，而是不願意對話，「這讓中國沒有什麼空間可以在外交上斡旋」。

在2023年，中國在沙特阿拉伯和伊朗之間扮演了調解的角色，促成兩國恢復外交關係。費格羅亞認為，斡旋沙伊協定，對中國而言成本低、政治上的報酬卻很高；但如今以色列和伊朗的關係並非如此，因此在費格羅亞看來，由於投資報酬率不高，即使中國有能力，他們也無意於直接捲入這場衝突。

伊朗佔中國石油進口僅約10%

此外，中國目前最大的石油來源國是俄羅斯，且中國國內也有石油蘊藏；費格羅亞說，伊朗佔中國石油進口大約10%，即使中國失去伊朗的石油進口，也不會對中國帶來嚴重石油短缺。

費格羅亞也不認為中國跟伊朗的經濟往來會讓北京對伊朗有重大影響力。雖然中國是伊朗石油的最大買家，也是伊朗最大的貿易夥伴，但中國往往不會在中東內的衝突動用「把經濟武器化」的策略。

美軍空襲伊朗核設施後，特朗普在白宮發表講話，稱已徹底摧毀伊朗核設施，重申伊朗必須停火。（Reuters）

費格羅亞更指，若美國決定更進一步捲入以伊衝突，整體來說則可能對中國有利。費格羅亞表示，正是因為如此，很多中國專家都會建議中國避免投入類似的軍事承諾，而應更專注於發展自身的經濟發展、投資、「一帶一路」倡議等優勢。