中國變酷了嗎？從風靡全球的Labubu看兩個中國的並存

三十年河東，三十年河西，社會的變化有時候真是出人意料。一個世紀前積貧積弱的中國，估計難以想象有朝一日會成為世界工廠；五十年前穿衣打扮還是千篇一律、十分樸素的中國，竟會成為引領世界潮流、時尚的新玩家。從人形機器人、無人機、電動車、《黑神話：悟空》到 DeepSeek、TikTok、小紅書、Labubu，中國正發生重大變化，曾經那個遍地山寨產品的時代已成為過去，「酷中國」來臨。



早在5月，英國《經濟學人》在《中國如何變酷了》的文章中提到中國企業在科技、遊戲、文化輸出等領域的成績正在提升中國軟實力。6月隨着中國企業泡泡瑪特旗下的潮玩產品Labubu風靡全球，《經濟學人》再度在《不只Labubu，中國品牌正在崛起》的文章中分析中國本土品牌的蓬勃發展，認為：「幾十年來，零售潮流一直從海外湧入中國，那些日子或許正在終結。」BBC在《Labubu走紅背後的營銷爆點、盲盒模式與穀子經濟》的文章結尾處採訪了一位業內人士：「我認為從今年年初開始，我們不能否認中國突然變得『很酷』，尤其是在全球年輕人中。」

美國《紐約時報》在《Labubu風靡全球，它能讓中國變酷嗎？》的文章中將Labubu比喻為「在這場贏得全球人的心的行動中」的中國武器，並寫道：「已經在全球範圍內掀起熱潮。最近幾個月，蕾哈娜（Rihanna）和碧咸（David Beckham）等名人都把它帶在身邊；在英格蘭，它引發購物者之間的爭搶打鬥；在洛杉磯，有人通宵排隊等待。它甚至影響了一些擁躉的旅行行程，他們計劃去中國旅行，希望在那裏購買一個。大約30美元的小玩偶的轉售價格已經達到了數百美元。」該文表示：「中國一直在努力在海外建立文化聲望，Labubu的走紅也可能是中國開始取得一些勝利的跡象。」

泡泡瑪特城市樂園。（百度百科）

與Labubu大火相伴隨的是，中國企業泡泡瑪特的業績和股價高速上漲，目前市盈率突破100，市值高達三千多億港元。泡泡瑪特的創始人王寧是1987年出生的年輕人，原本來自河南省一個毫不起眼的小地方——新鄉市獲嘉縣，如今卻憑藉泡泡瑪特的巨大成功一躍成為河南新首富，超越已經創業30多年的前首富秦英林。

泡泡瑪特的首家門店是在2010年開業，短短15年，泡泡瑪特的巨大成功折射出中國的變化。河南前首富秦英林創立的牧原食品股份公司，是養豬龍頭企業，影響數億人的餐桌。當河南首富從秦英林變為王寧，既可以看出中國年輕人的力量，又可以看出重要的時代變化：只有當中國擺脱貧困，有較高的經濟發展水平，大眾開始追求審美和精神滿足，才能讓一家以潮玩為主業的企業在短時間內大獲成功。

Labubu為什麼大火？正如BBC所分析的，既有名人效應，又離不開高端設計、高品質製造，從而讓Labubu具有「社交價值」和「情緒價值」。那為什麼中國企業會有意願和有能力高端設計、高品質製造？為什麼那麼多中國人願意購買並無實用價值的玩偶？最根本原因是中國成功從全球產業鏈中低端躍上全球產業鏈中高端，是中國整體告別絕對貧困，上億人過上中產生活，開始追求審美、社交。

DeepSeek的一鳴驚人讓世人看到中國經濟和科技的變化。（視覺中國）

飢者易為食，渴者易為飲，如果一個社會多數人連基本的生存問題都不能解決，是不可能催生龐大的潮玩市場。人的需求是分層次的，只有滿足基本的生理、安全需求之後，才能從容地追求審美、社交、精神需求。

曾經的中國在絕大多數時候都是一個鄉土氣息十分濃厚的中國，多數人都要忙於基本的生存問題。以衡量居民生活水平高低的恩格爾係數為例，1978年全體居民恩格爾係數為63.9％，大眾十分貧困，這注定當時的多數人是沒有條件追求潮玩產品，但在Labubu大火的今天，中國居民的恩格爾系數已經降至30%以下，是有充分的條件追求審美、時尚。可以說，因為中國具有龐大規模的中等收入群體和大量喜歡時尚的年輕人，所以中國品牌、中國設計、中國製造勢必會進一步發展，一定會產生更多潮玩品牌。

2018年2月6日，濟南。凌晨五點，氣温降至-9℃，臘山立交橋北側的零工市場人頭攢動，雖然已經是臨近過年，但仍有數百名外來務工人員在此尋找短期工。（資料圖片）

然而中國畢竟是個國情複雜的超大國家，短短數十年的快速發展讓中國產生很大的分化，兩個不一樣的中國同時並存，前現代、現代、後現代共同影響着中國。中國既有北上廣深，又有老少邊窮；既有龐大規模的中等收入群體和大量喜歡時尚的年輕人，又有「6億人每個月的收入也就1000元人民幣」和大量根本不可能購買Labubu的農村人、中年人、老年人。中國既有大量的人痴迷於潮流、時尚，願意為潮玩產品買單，又有大量的人認為潮流、時尚「中看不中用」，是浪費錢。

十九大報告認為中國社會主要矛盾已經變為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。發展不平衡問題是當下中國一個突出問題。鄧小平在改革開放初期說過：「共同致富，我們從改革一開始就講，將來總有一天要成為中心課題。社會主義不是少數人富起來、大多數人窮，不是那個樣子。」

在中國已成為世界第二大經濟體和第一大工業國的今天，面對一個越來越酷的中國，面對Labubu的大火，既要看到中國的進步，又要清醒認識到發展不平衡問題。當一個國家在進步的時候仍然不忘記那些落伍者、跌倒者，才能產生更大的感召力。