泡泡瑪特為Labubu登記這些著作權　誓做中國版迪士尼米奇老鼠？

泡泡馬特（Pop Mart）旗下的人氣盒玩LABUBU爆紅，可能要排隊才能買到熱門款。



泡泡馬特先前已註冊多枚LABUBU相關商標，國際分類涉及燈具空調、健身器材及教育娛樂等，近期企查查APP顯示，北京泡泡瑪特文化創意有限公司已登記「LABUBU與朋友們」動畫劇集第一季劇本V1作品著作權。

泡泡瑪特創始人王寧曾提及要成為中國的迪士尼。（Pop Mart）

除手辦模型還有健身器材燈具空調等等 點圖放大看看LABUBU已登記的商標及著作權：

《封面新聞》報道，泡泡瑪特憑其爆火的IP，似乎正沿著一條「迪士尼」的道路前行。泡泡瑪特城市樂園於2023年9月26日正式開放，如今相關動畫也開始籌備，顯示泡泡瑪特的舉動與迪士尼相像。

然而，泡泡瑪特創始人王寧曾提及，要學習迪士尼這樣一家IP的企業，能成為中國的迪士尼。他也說：

但是慢慢地我們也希望不再說要成為中國的迪士尼，希望有一天我們能成為世界的泡泡瑪特。

點圖放大看看位於北京的泡泡瑪特城市樂園POP LAND：

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近一年來Labubu搪膠毛絨產品一推出，即引發搶購熱潮，線上線下渠道都須費一番心力才能取得。除了在中國熱銷外，泡泡瑪特也設有許多海外實體商店，在美國洛杉磯、英國倫敦、意大利米蘭及日本東京等地，都出現排隊搶購Labubu3.0系列的熱潮。在社群媒體上，許多網紅明星都會po出Labubu的照片，擁有稀有款式更是彰顯了身份品味，可說是新一代的流量密碼。

報導指出，泡泡瑪特透過隱藏款及限量發售等手段，使產品稀缺性上升，其在二手市場價格大幅上升，亦造成假貨市場猖狂。儘管泡泡瑪特的IP業務蓬勃發展，但如何維護版權與延長IP的生命週期，已成為其面臨的重要挑戰。

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