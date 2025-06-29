山東艦時隔遼寧艦8年訪港　內媒指有3大深意：中國航母實力大增

解放軍海軍山東艦航母編隊將於7月3日至7日訪問香港，期間編隊艦艇面向香港市民開放參觀。內媒《直新聞》分析指，這次山東艦航母編隊訪港有3大深意，包括讓港人更加直觀、深入地了解新時代國防和軍隊建設發展情況等。



殲-15艦載機在航母山東艦上進行飛行訓練。（國防部）

山東艦航母（視覺中國）

山東艦。（央視新聞）

《直新聞》指，在2017年7月，為慶祝香港回歸祖國20周年，中國首艘航母遼寧艦與三艘艦艇訪港4天並首次對公眾開放。事實上，這也是中國航母至今唯一一次對公眾開放。

分析指，這一次解放軍航母的開放活動再次選擇了香港，除了為香港回歸祖國紀念日送去祝福，還具有多重意義。

遼寧艦。（海軍新聞）

首先，讓港人更加直觀、深入地了解新時代國防和軍隊建設發展情況。距離遼寧艦航母編隊上次訪港已經過去8年，仔細梳理遼寧艦和山東艦的服役時間，相差大約是7年3個月，這也意味著兩艘航母訪港都是在服役5年左右時去的。這是一艘航母完成戰鬥力生成，正處於英姿勃發的時期。

山東艦比遼寧艦的艦橋更緊湊、小巧。飛行甲板和機庫也經過重新設計，比遼寧艦的面積和體積更大。此外，山東艦的雷達、電子戰系統、通信系統、動力系統等性能都有所改進和提高。

6月上旬，海軍航母編隊在西太平洋海域開展訓練，圖為山東艦放飛艦載戰鬥機。（微信公眾號＠人民海軍）

更重要的是，作為航母主要戰力體現的艦載機，也可能和8年前的遼寧艦有了新的變化。根據央視軍事本月報道雙航母編隊赴西太等海域開展訓練時所配發的圖片，山東艦甲板上停放的殲-15艦載機的機頭罩呈淺灰色，這是去年才公開的彈射型殲-15T或電子戰型殲-15D的主要特徵，標誌著航母艦載機的升級和提升。

此次將隨山東艦一同訪港的，還有055萬噸大驅延安艦、052D導彈驅逐艦湛江艦和054A導彈護衛艦運城艦，這也標誌著中國航母編隊實力相比8年前有了質的提升。

延安艦。（觀察者網）

從某種意義上講，055萬噸大驅首次訪港，意義不亞於航母的到訪。055型驅逐艦是中國研製的新型艦隊防空驅逐艦，先後突破了大型艦艇總體設計、信息集成、總裝建造等一系列關鍵技術，裝備有新型防空、反導、反艦、反潛武器，具有較強的信息感知、防空反導和對海打擊能力。無論是動力、火力還是防護力，都具有世界先進水平。

山東艦艦載戰鬥機（視覺中國）

分析指，其次，山東艦航母編隊此次訪港，也是抗戰勝利80周年重大歷史節點下的一次重要活動。此次山東艦航母編隊訪港，也意味著中央在這一重大歷史節點並未忘記香港，並未忘記港人在抗戰中的犧牲和貢獻。

另外，分析又指，山東艦航母編隊訪港或意味這種活動形式將成為慣例，有助於將香港與國家更緊密聯繫在一起。