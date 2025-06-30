山東艦訪港｜時隔8年航空母艦再度訪港　北京傳遞哪些信號？

在香港一年一度的回歸日前夕，國防部發布消息稱，7月3日至7日，由航空母艦山東艦，導彈驅逐艦延安艦、湛江艦，導彈護衛艦運城艦組成的海軍艦艇編隊將訪問香港，期間組織系列開放參觀和文化交流活動。這是繼2017年香港回歸20周年時中國首艘航母遼寧艦與三艘艦艇訪港之後，時隔8年，航母編隊再度訪港。



殲-15艦載機在航母山東艦上進行飛行訓練。（國防部）

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本次訪港的山東艦既是中國第二艘航母，又是首艘自主設計、自主建造的國產航母。據內地媒體報道，相比於8年前訪港的遼寧艦，山東艦的艦橋更緊湊、小巧，飛行甲板、機庫的面積和體積更大，雷達、電子戰系統、通信系統、動力系統等性能都有所改進和提高，作為航母主要戰力體現的艦載機同樣可能有所升級和提升。

一同訪港的延安艦是世界一流的055「萬噸大驅」，是中國海軍有史以來噸位最大、技術最先進、綜合作戰能力最強的驅逐艦，相當於航母的「帶刀護衛」，被視為海軍驅逐艦由第三代向第四代跨越的標誌。訪港的湛江艦是第二代湛江艦，是052D改進型導彈驅逐艦，運城艦是054A型導彈護衛艦，曾兩次前往亞丁灣護航。

2017年7月，中國第一艘航空母艦遼寧艦編隊訪港，參加解放軍進駐香港20周年慶祝活動。（香港01）

綜合來說，本次訪港的航母艦艇編隊是有史以來中國海軍對外展示的綜合實力最強的編隊，是數十年來中國海軍、中國軍工長期努力和持續進步的一個例證。那麼，從8年前的遼寧艦編隊訪港到本次山東艦編隊訪港，北京究竟傳遞哪些信號？

第一，航母編隊訪港是為了慶祝香港回歸，展現國家對於「一國兩制」和香港的支持。選擇在7月香港回歸之際訪港的時間點，已經足以說明國家對於香港的重視。

第二，在今年國家隆重紀念抗戰勝利80周年的背景下，航母編隊訪港說明國家在重要歷史節點同香港社會一起紀念抗戰勝利，一起重温歷史、面向未來。香港因特殊的位置在抗戰期間扮演過特殊而重要的作用，港人在抗戰期間的犧牲和付出是中華民族艱苦抗戰的重要部分。航母編隊訪港有利於增進民族情懷和國家認同。

2025年6月上旬，海軍航母編隊在西太平洋海域開展訓練，圖為山東艦。（微信公眾號＠人民海軍）

第三，在國家日益希望推動港人了解國情的背景下，航母編隊訪港有助於香港社會直觀了解中國國防和軍隊建設發展情況，看到中國海軍、軍工的進步和國家的強大。

香港在晚清時期被英國侵佔，香港的命運是近代中國積貧積弱的縮影。曾經的香港，「外國軍艦繞港」景象歷歷在目。香港的回歸與改革開放以來國家大踏步發展的步伐同時進行。經過多年的發展，中國已經是世界第二大經濟體和第一大工業國。海軍的發展、航母從無到有，是中國國運改變的一個例證。中國海軍已經有兩支航母編隊，「三航母時代」即將到來。從遼寧艦訪港到山東艦訪港，可以讓香港社會看到中國海軍、中國綜合實力的巨大飛躍，有利於增加港人對國家的認同。

第四，香港是個重要的國際窗口，航母編隊訪港說明中國有實力、有決心維護自己的核心利益。建國初期的中國，軍隊裝備非常落後，海軍和空軍尤其落後。然而經過數代人的持續努力，中國武器裝備取得巨大進步。不久前中國戰機和空軍裝備在印巴空戰的亮眼表現震驚輿論場。從遼寧艦到山東艦的改進，可以讓世界看到中國海軍的進步和實力，既可以鼓舞不少人，又能震懾潛在的威脅。

今天的中國海軍已經有能力走向深藍，前段時間的雙航母編隊在太平洋海域的演練有力說明在世界面臨百年未有之大變局的形勢下中國有實力以最大的確定性應對世界的不確定性。面對這樣的時代之變、中國之變，香港需要清楚自己的定位，需要積極扮演自己的角色，需要努力在「一國兩制」框架下與國家一起達成共贏。