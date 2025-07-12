特朗普關稅名單仍未有台灣：結果會成大罷免下的一大變數？

美國總統特朗普的對等關稅寬限期7月9日屆滿，本週公布兩份新關稅名單中都沒有台灣，高度不確定性讓不少人的心懸在半空中。



台灣行政院表示，領軍赴美談判的行政院副院長鄭麗君仍在華府與美方洽約下一輪實體談判，對關稅結果正面樂觀看待。



圖為2025年7月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮出席內閣會議。（Reuters）

外界對美國這波操作有截然不同解讀。正面看待人士表示，本週公布的國家和經濟體關稅都在20%以上，例如日本和韓國都在25%，巴西更在50%，故台灣不在這波名單上是好事。而且台灣對美國的要求言聽計從，包括台積電追加投資美國1000億美元等，可能還有些項目尚未定案而已，估計至少可爭取到20%以下，甚至15%。

但另外一些專家學者認為，事情並非這麼單純。他們舉日本首相石破茂從特朗普一上任就承諾提高對美投資至1萬億美元為例說，日本的汽車、鋼鐵和高科技產業等談判籌碼不會比台灣少，日本的稅率反而從4月初的24%調高到25%，台灣對美順差還超過日本；更何況台幣今年已升值13%，為亞洲升幅最大貨幣，即使台灣爭取到20%以下，對台灣產業都是很大的壓力，背後又是用什麼來交換？

2025年7月8日，日本東京，圖為石破茂在內閣會議後，向傳媒簡報如何應對特朗普關稅。（共同網 Via 路透社）

越南的談判結果，也是台灣估算關稅的參考標的。越南從原本的46%降至20%，但以全面開放市場作為代價。越南的人均所得較低，台灣的汽車和農產品業者絕不可能接受「零關稅」的條件，光是目前施行的10%關稅，就已經讓一些毛利較低的工廠關廠歇業了。

特朗普為解決美國經濟問題，對世界各國施壓，包括它的盟友日本和菲律賓等，後者也從17%變20%。日本將在7月20日舉行參議院選舉，石破茂回應軟中帶硬，強調就算日本是美國的盟國，也得捍衛自己的國家利益。不過，選後日本也可能會放軟姿態。

美國財政部長貝森特日前指出，如果台灣、歐盟等美國貿易夥伴未與華府達成貿易協議，關稅將回到4月初宣佈的關稅水準。這是極限施壓：不全盤接受，只有最壞的結果，對台灣就是32%。

台灣眼前雖沒有大選，7月26日卻有一場攸關立法院政治生態變化的大罷免投票。執政的民進黨雖稱美台關稅談判「會朝正面發展」，但隨時可能鍘下來的美國關稅大刀，很可能改變大罷免的結果，青鳥（總統賴清德的支持者）們都祈禱特朗普最好能拖到726以後再公佈。

5月18日，賴清德接受「NTV日本電視台」及「讀賣電視台」專訪。（台灣總統府）

民進黨和綠營罷免團體對在野國民黨立委所發起的大罷免，目前似乎處於逆風之境。由於罷免的仇恨動員，社會瀰漫非我族類的對立氣氛，街頭衝突時有所聞，且捲入京華城案的台北市前副市長彭振聲妻子輕生，更增添民眾對司法檢調被綠營掌控的不滿。

賴清德為大罷免啓動「團結國家十講」的「雜質說」等四講，不僅輿論反應不佳，錯誤連連，包括親綠名嘴溫朗東呼籲叫停止血，連罷團總指揮、聯電創辦人曹興誠也直指賴清德「離題」，直言他不期待賴出來為罷團站台，希望賴能加入抗共保台的論述。

民進黨與罷團正發起全台繞境造勢，卻碰上「丹娜絲」颱風上週末橫掃台灣中南部，包括台南高雄等民進黨執政的縣市目前正深陷水患與斷電之苦。賴清德上星期六（7月5日）預定要在高雄舉行的第五講「外交」，遂以颱風為由取消。

賴清德演講流露的專制獨裁心態，反而促成在野國民黨和民眾黨空前團結。兩黨不斷「敲碗」要求賴清德繼續第五講「外交」，既要聽賴清德如何解釋外交部共諜案（國安會秘書長吳釗燮於外交部長任內任用中共間諜何仁傑，但吳拒絕到立法院說明），美國關稅談判結果公佈在即，各界對談判情況一無所知，在野黨也想聽聽賴清德是否敢再稱此時為美台關係史上最佳時刻？據報道，星期六（7月12日）於台中安排第六講「兩岸關係」也因勘災而取消。

據台灣眼前雖沒有大選，7月26日卻有一場攸關立法院政治生態變化的大罷免投票。（翻攝中時電子報)

罷團的網紅八炯日前接受媒體訪問時意外提及，屆時罷免不成功，賴清德的戒嚴權會被沒收。此語既顯示罷團的擔憂，也顯露大罷免的意圖。民進黨立法院黨團總召柯建銘也在一個電台專訪中說，大罷免若成功，會有《刑法100條》來對付國民黨立委，即不須著手實行，只要是有意圖，即可處以相關刑責。民進黨隨後否認此說，但在在令人心驚。

故特朗普若在726前宣佈對台關稅結果，無論關稅高低，對大罷免都可能是一大變數，答案近期就會揭曉。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

