巴西遭特朗普徵50%關稅　盧拉「企硬」：倘實行將反徵等額關稅

日前收到美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）「關稅信」而面臨50%美國關稅的巴西總統盧拉（Lula da Silva）在7月10日接受當地傳媒Record訪問時進一步回應，將對美國實行等額關稅稅率的反制，意味在8月1日美國關稅實行後，巴西將對美國加徵50%關稅反制。



盧拉在訪問中強調，美國關稅落地前，巴西可以向世界貿易組織（WTO）上訴，發起調查與要求美國解釋，而倘若在8月1日來臨前「沒有談判」，就會依據國會早前通過的法案實行反制，預料他所指即為事關保護巴西經濟的《巴西經濟對等法》（Lei brasileira de Reciprocidade Econômica）。

特朗普在日前發出的「關稅信」中指責巴西對前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）對待不公正，認為影響巴西選舉自由與言論自由，指責形同「獵巫」行動，還認為美國與巴西貿易「對美國不公平」。

美國總統特朗普致巴西總統盧拉有關美國徵收關稅的信，第一段已指出巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）受政治獵巫，抨擊現政府。

美國總統特朗普致巴西總統盧拉有關美國徵收關稅的信，第一段已指出巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）受政治獵巫，抨擊現政府。

博爾索納羅因策劃企圖政變圖阻盧拉在2023年就職而受審。盧拉當日就回應該案完全由巴西司法系統處理，「不容干預或威脅」，還引用美國數據，稱「美國對巴西有貿易順差」指兩國貿易實際有利美國。