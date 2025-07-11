俄烏戰爭｜特朗普：7.14就俄羅斯問題發表「重要聲明」
撰文：莊勁菲
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美媒引述美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月10日表示，他將於7月14日就俄羅斯問題發表「重要聲明」 ，但未透露聲明內容。
▼特朗普：周一將就俄羅斯發表重要聲明
美國全國廣播公司（NBC）引述特朗普表示，他對俄羅斯「感到失望」，預告將在下周一就俄羅斯問題發表「重要聲明」（major statement on Russia）。並補充北約將全額資助烏克蘭購買美國武器，包括愛國者防空導彈系統（Patriot systems）。
最近幾天，特朗普對俄羅斯及其總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在烏克蘭的戰爭表示失望。
特朗普周二在白宮內閣會上表示，他已批准向烏克蘭運送更多防禦式武器，以幫助抵禦俄羅斯進攻。特朗普還稱正考慮對俄羅斯實施進一步制裁，並在會議期間表達對普京的不滿，指其不願停戰、「殺死很多人」。
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