美國出手撼中國稀土霸權　真有勝算？

對中方稀土管制叫苦不迭的美國政府，又在憋招了。《路透社》7月14日報道披露，美國政府正加速推動一項獨立的稀土定價機制，為礦企提供價格補貼支援，試圖以此刺激產業投資，從而削弱中國在全球稀土市場的主導地位。



不過分析人士警告，這一即刻生效的定價機制固然對生產商有利，但可能會推高汽車製造商等下游消費者及客戶成本，未來是否能實現規模化仍然未知。

長期以來，西方稀土礦商一直呼籲建立獨立的定價機制，以幫助他們在稀土市場中獲得競爭力。

報道認為，西方之所以難以削弱中國對全球90%稀土供應的掌控力，部分原因是中國設定的低價削弱了其他國家的投資動力。為打破這一局面，推動本土產業投資，美國政府已開始推動建立一個獨立且價格更高的定價體系。

美國稀土資源缺乏，工業生產嚴重依賴從中國進口的稀土。圖為美國唯一的稀土礦，位於美國加州的芒廷帕斯稀土礦。（Getty Images）

根據上周公開的一項協議，美國國防部將以接近當前市場價兩倍的價格，為美國唯一的本土稀土礦商MP材料（MP Materials）設定最低採購價。

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）7月10日報道，MP材料公司宣布，美國國防部已同意購買其4億美元的優先股，將成為該公司的最大股東。

五角大樓將支持該公司在美國境內建造第二座稀土磁鐵製造工廠，MP材料計畫新增年產7000噸產能，總體目標是年產1萬噸，相當於美國2024年磁體的國內消費量。

MP材料擁有美國目前唯一一座正在運營的稀土礦，它位於加利福尼亞州芒廷帕斯。該公司預計於今年年底左右在德克薩斯州的工廠啟動商業磁鐵生產。

2010年10月20日，中國江西省南城縣，一名工人在一個稀土金屬礦場工作。（Reuters）

受中國低價策略影響，MP材料去年淨虧損6540萬美元。該公司將在德克薩斯州的工廠逐步提高磁鐵產量，初期年產量為1000噸，隨後將擴至3000噸。

「這個基準價將成為行業的新『引力中心』，從而推高整體價格。」諮詢公司Adamas Intelligence董事總經理里安．卡斯蒂尤克斯（Ryan Castilloux）說。

按照計劃，美國國防部將按每公斤110美元的價格，補貼MP公司兩種最常用稀土（釹和鐠）與市場價格之間的差額，而當前市場價由中國主導設定。如果價格高於110美元，國防部則將獲得30%的額外利潤分成。

卡斯蒂尤克斯指出，這一定價體系的間接受益者還可能包括比利時化工集團索爾維（Solvay）等公司，後者已於今年4月宣布擴大產能。

「這將給予索爾維等公司設定相似價格水準的動力，也可以說給了他們一個定價『底線』。」他補充道。

儘管索爾維拒絕對此置評，但其他稀土礦商、開發商及其股東對此消息表示歡迎。

中國是世界上最大的稀土生產國。圖為中國連雲港碼頭待出口的稀土礦。（VCG）

加拿大阿克拉拉資源公司（Aclara Resources）正在智利和巴西開發稀土礦，並計畫在美國建立稀土分離工廠。該公司戰略與開發經理阿爾瓦羅．卡斯特隆（Alvaro Castellon）表示，這一協議為公司帶來了「新的戰略路徑」。

《路透社》稱，由於中美貿易談判仍在進行，中國對稀土出口實施管制，全球對中國稀土依賴的程度再次引發關注。

迄今為止，西方政府在幫助本國產業競爭方面收效甚微。此前各方試圖透過分散協議設定磁體溢價價格，但都未能形成系統性定價機制。

分析人士警告，這一即刻生效的定價協議將產生全球影響，固然對生產商有利，但可能會推高汽車製造商等下游消費者及其客戶的成本。

英國前副首相兼外交大臣多明尼克．拉布（Dominic Raab）提到，特朗普政府意識到僅靠減稅無法帶動所需的投資水準，他對定價機制一事並不意外。

「下一步是：他們能否實現規模化？」拉布質問。

英國媒體曾指出，美國政府很少對企業進行直接投資，通常只會支援對國家利益至關重要的技術開發，或在極端情況下挽救重要企業免於破產。

在英媒7月8日的一篇文章曾表示，西方其實早就意識到了稀土礦產的重要性，但只會口頭說說「加強韌性」，卻並未真正投入資金——幾十年了，西方一直盯著這件「武器」，當中國最終扣動扳機時，他們本不該感到驚訝。

美國國防部為釹和鐠設定的每公斤110美元採購價，略高於諮詢公司Project Blue認為未來滿足市場需求所需的每公斤75至105美元的價格區間。而當前市場價格約為63美元。

Project Blue的大衛．梅里曼（David Merriman）認為，目前尚不清楚商業客戶是否會接受更高的價格，以及是否會因此加大在稀土領域的投資，因為他們擁有更多樣化的供應來源。

「主要的非政府支援型客戶不太可能複製這一投資模式，因為他們未必明確依賴某一區域的供應鏈。」他說。

當被問及是否支持國防部設定的底價時，德國汽車巨頭大眾拒絕就價格問題置評，但表示「歡迎所有有助於加強關鍵材料全球供應鏈長期穩定與多元化的努力」。

稀土資源的重要性已不言而喻，限制稀土出口是中國對美強有力的反制措施之一。（VCG）

不過，礦業資深人士、前莫利礦業公司首席執行官馬克．史密斯（Mark Smith）上個月接受美國彭博社採訪時表示，西方國家需要數年時間才可能發展出一定的稀土加工能力，「我們需要在岸建立所需的設施來解決這個問題，但這將是一個漫長而艱難的過程。」

總部位於上海的諮詢公司TidalWave高級合夥人、前上海美國商會副會長江凱明（Cameron Johnson）預計，美國等一些國家的稀土供應多元化戰略面臨時間、成本和人力資本等眾多挑戰，「光是所需時間就至少要10到20年，成本則至少數以萬億美元計，而且人才要從哪裡來？誰懂得如何加工這些材料？誰瞭解提純工藝？如何達到高純度？這些人才在大多數國家都不存在。」

本文獲《觀察者網》授權刊載。

