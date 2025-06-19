中國稀土管制持續發威　美國業界大老坦言「這不是一場快仗」

美國稀土行業資深人士、前Molycorp Inc.首席執行官Mark Smith近日表示，西方國家若試圖削弱中國在稀土供應鏈的主導地位，將面臨一場「漫長而艱難的過程」。



美國媒體《彭博社》報道，自2023年以來，中國開始限制部分關鍵礦物出口，並在今年4月進一步加強對七種稀土元素的出口管制，以反制美國加徵關稅的措施。此舉令全球買家措手不及，也迫使華盛頓政府重啟冷戰時期的法律工具，優先支持被視為戰略關鍵的稀土開採計畫。

Mark Smith指出，這顯然是一個警鐘，遺憾的是直到現在才真正聽進去，「我們需要具備能力，不能再什麼都沒有了」。

在中美打貿易戰的背景下，美國為防止稀土供應被「卡脖子」，正在千方百計擴大稀土進口來源。圖為美國唯一的稀土礦加州芒廷帕斯稀土礦。（Getty）

Smith曾在2010年中日外交爭端導致中國暫停對日出口稀土時，擔任美國唯一稀土礦場——Molycorp的負責人，當時曾力圖建立從礦山到磁鐵的一體化供應鏈。然而該計劃最終因中國恢復出口及價格下跌而受挫。Molycorp因資金不足及競爭壓力於2015年破產。

Smith表示，當年需要更多支持，但當時無法從政府獲得。

報道介紹，目前他擔任NioCorp Developments Ltd.首席執行官，與團隊在美國內布拉斯加州開發一座新礦場，計劃作為副產品提取中國近期限制出口的鋱與鏑，以及鈧、鈮與鈦等稀土與關鍵金屬。

Smith透露，該公司已取得所有必要的環境許可，正在申請美國國防部撥款及多國進出口機構貸款。「我們已獲得所有必要許可，可立即啟動建設。我能想到的美國幾乎所有其他採礦項目都陷入了許可審批的訴訟和上訴噩夢中。」

然而，即便許可無虞，該項目的實際生產預計最快也要等到2029年，突顯出即使擁有資源，西方在建立加工能力上依舊面臨時間與技術挑戰。

美國稀土資源缺乏，工業生產嚴重依賴從中國進口的稀土。圖為美國唯一的稀土礦，位於美國加州的芒廷帕斯稀土礦。（Getty）

Smith認為，2010年日本迅速採取行動、以政府資金支持澳洲萊納斯公司，是值得效法的案例。「日本看到了問題並採取行動直接應對 —— 他們支持了萊納斯。」該公司目前已成為中國以外最大的稀土供應商，供應日本約三成的需求。

不過，報道指出，全球目前仍缺乏可與中國匹敵的鋱、鏑與釤等重稀土元素生產體系。Smith坦言，「我們在美國有資源，在澳大利亞和加拿大也有資源。這些是我們需要開發的資源。我們需要開始在國內建設所需的設施，以解決這個問題」。同時，他也強調，要真正實現這些金屬的大規模生產，削弱中國在談判中的優勢地位，將是一場「漫長而艱難的過程」。