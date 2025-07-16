娃哈哈帝國繼承之戰　宗慶後人設崩塌 外室攜3私生子與嫡女爭產

中國前首富、已經去世的娃哈哈創始人宗慶後，居然以最腥味、八卦的炸裂新聞，成為近期的最熱輿論人物。據多家媒體消息，宗慶後長女、娃哈哈集團現任董事長宗馥莉因資產糾紛在香港被起訴，三名宗慶後的私生子宗繼昌、宗婕莉和宗繼盛對宗馥莉發起訴訟，主張他們作為宗慶後的子女，應享有平等的繼承權或信託受益權，要求拿回18億美元信託資金。



這三名私生子由宗慶後和曾經的哇哈哈高管、集團黨委書記杜建英非婚所生，且全部為美國籍。

宗慶後生前一向被認為是「愛國民族企業家」，是中國改革開放後第一批民營企業家代表人物之一；且有「布鞋首富」之稱 ，展示的形象也是「一妻一女一身布衣」，生活單純「一年（人民幣）5萬元生活費」。他還曾當選第4屆全國人大代表和浙江省黨代表，備受推崇，但如今隨著後輩爭產醜聞，這些精心營造的人設也瞬間崩塌。

如何實現權力傳承，如何平衡後宮政治，如何管控宗族秩序，如何將自己包裝成一代聖主，從來都是為帝王者最關切的四件大事。

類比宗慶後創立的娃哈哈帝國，若在其生前，這四件事都不再話下。

首先，權力交給「長公主」，由長期培養的接班人宗馥莉傳承。

宗馥莉全面接班。（VCG）

不過宮鬥戲文一向不會如此簡單。後宮原配在創辦帝國的過程中和夫君一起立下大功，相當於帝國的創始股東，不能廢。於是就虛置正宮，移情嬪妃，和嬪妃生下一堆孩子。

而正宮亦深諳「不鬧就沒事，鬧了就有事」的生存理念，以宮位為重，忍氣吞聲。嬪妃年輕貌美，精明幹練，又誕下兒子深得歡心，甚至宮女傭人誕下的孩子也交由嬪妃撫養。

長公主之外，其他玉碟有名的宗親，各分管一攤，與嬪妃之子一起拱衛聖上。並從內務府撥付銀兩，成立家族基金，承繼家族香火，做富貴王爺。

杜建英與3子。（網絡資源圖）

故事中，宗慶後本人被包裝成娃哈哈的「聖主」，是白手起家的平民布衣，也是寵愛獨女、專一負責的楷模企業家，所獲榮譽包括並不限於：全國勞動模範，全國五一勞動獎章獲得者，優秀中國特色社會主義事業建設者，改革開放40年百名傑出民營企業家，全國人大代表，省黨會代表。以及作為本位的娃哈哈集團創始人、董事長。

任何敢質疑者，在如今「飯圈」文化盛行的內地，都會成為網民的敵人，甚至可能攤上官司。

如果宗慶後萬壽無疆，這些你看得到的光環，也許會繼續光芒萬丈。那些不知道的齷齪秘聞，也只會停留在「耳聞」，大家還會覺得是造謠、誹謗。

畢竟，一個表面上看起來艱苦樸素、眾多榮譽加身、那麽有家國情懷的著名企業家，背後竟然是那種搞三搞四，往海外大筆轉移資金的人。你信？

娃哈哈集團的宗慶後（右一）出席全國人大預備會。

可惜的是，人總有一死。

「宗帝王」一旦駕崩，很多事就由不得自己了。在巨大的權力和利益面前，後宮和後人們的激烈爭奪，瞬間讓這個家族的醜聞暴露於的互聯網的陽光之下，引得一片嘩然。

宗慶後光環散盡，塌房是小事，現在是連墳都被網民噴塌了。

顯然，宗馥莉不是人畜無害的小白，而是非常有手段的女人。通過為父親營造完美人設，營造父慈女孝，讓嬪妃系後人永遠無法正大光明走上前堂。接班後即借助地位優勢，率先向嬪妃系發起挑戰，關停嬪妃系工廠，抽走老帝王給愛妃和側室弟妹們設立的家族基金。

2011年1月13日，杭州黃龍飯店星光熠熠，宗慶後帶女兒宗馥莉出席2011年度「風雲浙商」開幕。（圖源：VCG）

而宗慶後那位蟄伏了30多年的「嬪妃」——杜建英，也絕非善類。隨即向宗馥莉發起了財產保衛戰，除了在香港起訴宗馥莉外，在杭州也發起訴訟。

她不光要保住自己三個孩子的基金，還要求獲得宗慶後的其它財產繼承權。

更絕的是，杜建英似乎早就算到這一天，在醫院留存了宗慶後的血液，以供打官司時進行DNA檢測。若非一個極有心計的女人，誰能想到這一招？

至於宗慶後，誰管呢。現在爭產要緊，墳塌了就塌了吧。