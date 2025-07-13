娃哈哈宗馥莉在港陷164億遺產糾紛遭起訴　3原告自稱同父異母弟妹

娃哈哈集團創辦人、內地前首富宗慶后去年因病離世，其女兒宗馥莉成為接班人兼董事長。彭博社11日報道，宗馥莉近日因資產糾紛在香港被起訴，三名原告自稱是她的「同父異母弟妹」，他們入稟本港法院，禁止宗馥莉處置或處理滙豐一個銀行賬戶內的資產或減損其價值。



宗馥莉。（微博）

據彭博社報道，去年12月的香港法庭文件顯示，三名原告是宗繼昌（Jacky Zong）、宗婕莉（Jessie Zong）和宗繼盛（Jerry Zong）。

最新消息是，原告律師已明確稱他們為宗馥莉的「同父異母弟妹」，首次公開這一關係。此前外界一直認定宗馥莉是宗慶后的獨生女兒。

原告在內地法院要求獲得已故父親過百億遺產

原告方表示，三人還在杭州法院提起訴訟，以求獲得已故父親宗慶后承諾分給他們的3筆信託權益，每筆價值7億美元（約54.9億港元），即合共164.7億港元。

原告方稱，宗慶后曾要求下屬幫助他們在香港滙豐銀行設立信託，後來還要求助手在資金不足時將人民幣兌換成美元。他們要求宗馥莉履行父親的遺囑，支付數百萬美元的資產利息，並賠償他們因資金轉移造成的損失。根據一份法律文件顯示，截至去年5月，約有110萬美元從該滙豐銀行戶口被轉出。

原告方表示，截至2024年初，該滙豐戶口的餘額約為18億美元（約141.3億港元），3人正試圖阻止宗馥莉處置、處理或貶損戶口中資產的價值。

代表宗馥莉的律師表示並不接受這些證據，又強調宗馥莉未曾接獲過宗慶后的相關指示。法官則指出，擔心自己的命令可能會干擾杭州法院的案件，宣布將在約2個月後作出判決。