宗馥莉已接管多家父親名下公司　｢娃哈哈昌盛｣更名｢宏勝｣引發猜測

中國飲料品牌娃哈哈集團創始人宗慶后之女宗馥莉，近期將旗下多家公司名稱中的「娃哈哈昌盛」統一變更為「宏勝」相關品牌，而此舉正值三名自稱宗馥莉「同父異母弟妹」在香港及杭州兩地法院對其提起訴訟之際，引發外界關注。



娃哈哈集團創辦人、內地前首富宗慶後去年離世，其女兒宗馥莉成為接班人兼董事長。天眼查數據顯示，宗馥莉目前關聯企業210餘家，其中200餘家處於存續或開業狀態，她在這些公司中多擔任董事長、總經理等職務，並直接持股10餘家。

自2024年2月宗慶后去世後，宗馥莉大刀闊斧推進娃哈哈企業整合，陸續接手杭州娃哈哈集團有限公司、娃哈哈商業股份有限公司、杭州娃哈哈啟力食品集團有限公司等多家核心企業。

宗馥莉全面接班。（VCG）

宗馥莉已接管父親名下多家企業。

期間，宗馥莉曾陷入辭職傳聞，後於當年7月22日發聲明表示，將繼續履行娃哈哈集團的相關管理職責。2024年8月，宗馥莉正式接手父親所持杭州娃哈哈集團有限公司29.4%股份，成為該集團第二大股東。今年5月，浙江娃哈哈實業股份有限公司完成工商變更，宗馥莉接任法定代表人、董事長職位。

在企業運營上，宗馥莉上任後主導「破圈營銷」，為傳統兒童飲品AD鈣奶打造新形象；進行集團部門合併重組，推動員工勞動合同轉簽；並調整產能結構，關停部份分廠生產線。據報道，2024年娃哈哈業績規模回到700億元區間，較2023年暴增約200億元。

陜西娃哈哈的主要人員中，杜建英和Zong.Jacky都在列。有消息顯示，杜建英和Zong.Jacky共同成立7家公司，多在宗馥莉主導的本次停工範圍內。圖為杜建英。（網絡資源圖）

近日，一向作為宗慶後「獨女」的宗馥莉，突然冒出三位「同父異母」的私生弟妹，分別為宗繼昌（Jacky Zong）、宗婕莉（Jessie Zong）和宗繼盛（Jerry Zong）。而他們的母親為娃哈哈前高管杜建英。

據內媒報道，杜建英曾深度參與娃哈哈進出口業務，2008年離職後創立百家關聯企業，但仍通過合資公司持股娃哈哈體系。據《經濟參考報》統計，宗慶後去世後，「娃哈哈系」停工的企業超過15家，而在停工的企業中，娃哈哈集團前高管杜建英幾乎都持有股權。

宗馥莉將多家「娃哈哈昌盛」公司更名為「宏勝」。

宗馥莉將多家「娃哈哈昌盛」公司更名為「宏勝」。

宗馥莉將多家「娃哈哈昌盛」公司更名為「宏勝」。

與此同時，自6月30日至7月3日，宗馥莉旗下多家名稱含「娃哈哈昌盛」的公司，如貴陽娃哈哈昌盛飲料有限公司、成都娃哈哈昌盛飲料有限公司、巢湖娃哈哈昌盛飲料有限公司等，已陸續更名為「宏勝」相關品牌。

外界猜測，「娃哈哈昌盛」相關公司是以私生子名字命名，而宗馥莉此次變更企業名稱為「宏勝」也再次引發關注。