中國軍方時隔多年再提「全面肅清流毒」　學者料軍中或有窩案

中國海軍上將苗華被免去中央軍事委員會委員職務未滿一月，解放軍最高決策機構近日印發規定，要求全面肅清流毒影響，重塑政治幹部形象威信。



中國軍方上一次提出清理軍中流毒，要追溯至10年前兩名中央軍委原副主席徐才厚、郭伯雄先後落馬，之後肅清郭、徐流毒的提法持續數年。

受訪學者分析，全面肅清流毒影響的表述重現，意味著軍中可能出現影響較大的窩案，主要涉及政治和選人用人問題，預計中央軍委將繼續清查中將及以下的軍官。

郭伯雄（中）、徐才厚（右）分別發跡於中國軍中兩個最大的「山頭」：總參和總政。（新華社）

中共中央軍委機關報《解放軍報》7月21日在封面右上方顯眼處刊登消息，指中央軍委近日印發《關於大力弘揚優良傳統 全面肅清流毒影響 重塑政治幹部形象威信的若干規定》（簡稱《規定》），以貫徹中共總書記、中央軍委主席習近平關於深入推進政治整訓的決策。

《規定》共分七個方面22條。《解放軍報》還刊登評論員文章指出，這份新文件劃出政治紅線、用權底線、交往界線、廉潔警戒線，從強化政治忠誠、公道正派用人等七方面，明確政治幹部特別是政治領導幹部的鐵規矩硬槓槓。

中共中央軍委印發《規定》之際，正值中國原防長李尚福、苗華、中央軍委副主席何衛東三人相繼出事，由七人組成的中共二十屆中央軍委幾乎少掉半數成員。

今年70歲的苗華，曾先後擔任海軍政委和中央軍委政治工作部主任，都是掌握考核幹部大權的重要職務。

中國全國人大常委會6月27日發布公告，通報苗華被免去中央軍委委員職務的消息；與此同時，海軍參謀長李漢軍也被罷免全國人大代表職務，表明他可能涉及苗華案。

專研中共黨政體系的台灣政治大學政治系、東亞研究所特聘教授寇健文向《聯合早報》指出，李漢軍與苗華之間交集頗深。苗華2014年底任解放軍海軍政治委員後，李漢軍就開始升遷，任海軍福建基地司令員，並升任少將。之後的10年內李漢軍連升兩級，在苗華去年11月被官宣出事前，還升至海軍參謀長。

寇健文認為，中國軍方全面肅清流毒影響的表述重現，意味著軍中可能出現影響較大的窩案。（陳鄭為/攝）

寇健文分析，《規定》中提到公道正派用人，明顯針對軍中選拔幹部、拉幫結派等人事問題，預期當局將進一步調查中將及以下的高級軍官，是否在苗華、何衛東等手上被提拔晉升。

另一方面，疑陷反腐風暴的何衛東，已超過四個月未公開露面，可能成為繼徐才厚和郭伯雄之後第三名出事的中央軍委副主席。

2019年12月12日，中央軍委晉升上將軍銜儀式在北京八一大樓舉行，中央軍委主席習近平向晉升上將軍銜的何衛東頒發命令狀。（央視截圖）

2012年中共十八大以來反腐敗力度持續加大，原政治局常委周永康、原重慶市委書記薄熙來、孫政才等一批位高權重的「大老虎」連年落馬。這些落馬高官在政壇深耕多年，實力雄厚，官方以「遺毒」「流毒」「餘毒」等詞彙形容他們所涉案件，以儘快肅清影響。

徐才厚、郭伯雄分別在2014年、2015年落馬後，中央軍委多次要求「徹底肅清郭伯雄、徐才厚案件流毒影響」。

對於中國軍方表述重現「全面肅清流毒影響」，寇健文分析：「這裡面當然是大案子，應該就是窩案，所以才會提出流毒，影響相對是比較大，有集體的問題。」

寇健文研判，苗華、何衛東所涉案件不一定涉及經濟問題，更可能是政治問題，「跡象越來越明顯，就是有拉幫結派的情況。」他分析，這些軍方高層可能透過在軍中提拔親信，搞團團夥夥，為2027年中共二十一大之後的政局做準備。「如果在2027年以後要保障自己還能佔有一席之地，之前就要開始布局，有所動作。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

