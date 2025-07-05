山東艦、遼寧艦首次對公眾開放為何都在香港？ 專家解讀原因
撰文：孫聖然
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周四（7月3日），山東艦航空母艦編隊抵達香港，開啟為期5天的訪問活動，並首次面向公眾開放。值得一提的是，2017年7月7日至11日期間，遼寧艦航空母艦編隊亦首次停靠香港，並首次面向公眾開放。那麼，為何兩艘國產航母首次對公眾開放都選擇香港？
央視新聞觀察員魏東旭表示，「人民海軍越來越強大，我們的開放程度也在不斷提升，我們開放的透明度也在不斷深化。」
魏東旭說，航母遼寧艦、航母山東艦首次對公眾開放選擇在香港，意義是比較特殊的。「首先，是能夠讓香港同胞感受到祖國的強大，人民海軍的強大。另外，它也是一個國際化的窗口，可以向全世界展示人民海軍發展壯大之後，維護我們繁榮的能力，維護地區和平與穩定的能力。」
魏東旭續指，在香港的開放只是一個開端，「以後，我們會擁有更多更先進更大的航母，像航母山東艦、航母遼寧艦也會在更多其他城市和區域進行開放活動。」
事實上，自1997年回歸以來，解放軍海軍艦艇便以多種形式，先後8次到訪香港。至於為什麽頻率越來越高？魏東旭表示，「軍迷形容人民海軍的發展，有一個詞就叫作『下餃子』。像055萬噸級別的大型驅逐艦現在數量已經非常多了。054A型的護衛艦數量也一直在增加。而且現在我們還有了054B型改進型的更完善的新式護衛艦。」
魏東旭稱，正是由於現代化的戰艦越來越多，「所以我們在訪港的任務安排方面會變得更加游刃有餘，可以讓更多先進的艦艇在香港同胞的面前進行展示。」