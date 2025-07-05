山東艦、遼寧艦首次對公眾開放為何都在香港？　專家解讀原因

周四（7月3日），山東艦航空母艦編隊抵達香港，開啟為期5天的訪問活動，並首次面向公眾開放。值得一提的是，2017年7月7日至11日期間，遼寧艦航空母艦編隊亦首次停靠香港，並首次面向公眾開放。那麼，為何兩艘國產航母首次對公眾開放都選擇香港？



山東艦上展示新一代彈射式戰機殲-15T。(市民林先生提供）

山東艦上展示殲-15戰鬥機。(市民林先生提供）

山東艦航空母艦編隊前日（3日）駛入香港水域，今日（5日）開放給2000名預先登記市民參觀。（梁鵬威攝）

山東艦航空母艦編隊前日（3日）駛入香港水域，今日（5日）開放給2000名預先登記市民參觀。（梁鵬威攝）

央視新聞觀察員魏東旭表示，「人民海軍越來越強大，我們的開放程度也在不斷提升，我們開放的透明度也在不斷深化。」

魏東旭說，航母遼寧艦、航母山東艦首次對公眾開放選擇在香港，意義是比較特殊的。「首先，是能夠讓香港同胞感受到祖國的強大，人民海軍的強大。另外，它也是一個國際化的窗口，可以向全世界展示人民海軍發展壯大之後，維護我們繁榮的能力，維護地區和平與穩定的能力。」

魏東旭續指，在香港的開放只是一個開端，「以後，我們會擁有更多更先進更大的航母，像航母山東艦、航母遼寧艦也會在更多其他城市和區域進行開放活動。」

2024年11月21日，由海軍兩棲攻擊艦海南艦和導彈驅逐艦長沙艦組成的海軍艦艇編隊抵達香港，開始為期5天的訪問並開放參觀，約15000人登艦參觀。這也是075型兩棲攻擊艦首次面向公眾開放。（央視新聞）

2024年11月18日，人民海軍首艘風帆訓練艦「破浪」號抵達香港，進行為期2天的技術停靠。停靠期間，「破浪」號組織艦艇開放活動，供市民參觀。（央視新聞）

2019年4月30日，由導彈驅逐艦海口艦、導彈護衛艦黃山艦組成的艦艇編隊，在執行完海軍成立70周年閱艦任務返航歸建途中靠泊香港。（央視新聞）

2017年7月7日至11日，由中國首艘航空母艦遼寧艦、導彈護衛艦煙台艦、導彈驅逐艦銀川艦和濟南艦組成的海軍航母編隊停靠香港。這是海軍航母編隊第一次停靠香港，也是航母遼寧艦第一次面向公眾開放。（央視新聞）

事實上，自1997年回歸以來，解放軍海軍艦艇便以多種形式，先後8次到訪香港。至於為什麽頻率越來越高？魏東旭表示，「軍迷形容人民海軍的發展，有一個詞就叫作『下餃子』。像055萬噸級別的大型驅逐艦現在數量已經非常多了。054A型的護衛艦數量也一直在增加。而且現在我們還有了054B型改進型的更完善的新式護衛艦。」

魏東旭稱，正是由於現代化的戰艦越來越多，「所以我們在訪港的任務安排方面會變得更加游刃有餘，可以讓更多先進的艦艇在香港同胞的面前進行展示。」