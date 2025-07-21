解放軍歷經整頓　發布新規強化政治幹部忠誠

解放軍歷經兩年整肅與高層清洗後，中央軍委近日印發《關於大力弘揚優良傳統、全面肅清流毒影響 重塑政治幹部形象威信的若干規定》，進一步要求政治幹部強化對黨的政治忠誠。根據《解放軍報》7月21日頭版報道，此份「規定」內容涵蓋7個方面共22條，明確界定政治幹部特別是政治領導幹部的行為準則。



《解放軍報》指出，該規定旨在「全面貫徹新時代政治建軍方略」，以整風精神深入推進政治整訓，是在新的歷史起點上「弘揚政治工作傳統、加強政治幹部隊伍革命性鍛造的重要舉措」。

報道提到，解放軍一向強調政治工作的傳統，認為要建設一支對黨絕對忠誠、聚焦打仗有力、作風形象良好的政治機關與政治幹部隊伍，必須以徹底的自我革命精神直面時代課題、破解深層問題，並清除形形色色損害形象威信的負面因素。

2018年，習近平出席解放軍和武警部隊代表團全體會議。（新華社）

據悉，該「規定」明確要求政治幹部「立德修身幹事應該怎麼做、不能做什麼」，並劃定政治紅線、用權底線、交往界線、廉潔警戒線，強調要恪守黨性原則、公道正派用人與堅持身先示範等紀律要求。

這份規定的發布，背景是解放軍自2023年以來持續爆出高層貪腐醜聞。火箭軍率先被查辦，數十名高階將領接連落馬，其中包括兩任國防部長李尚福與魏鳳和。中央軍委委員、政治工作部主任苗華於去年11月底停職接受調查，今年5月被罷免全國人大代表職務，並於6月遭撤除中央軍事委員會委員身份。

此外，中央軍委副主席何衛東也在今年3月下旬被傳出涉及貪腐問題遭帶走調查，並多次缺席官方活動，引發關注。