解密河套秘辛：深港飛地四十載　科創融合新篇章

《港深河套：飛地秘辛》新書發布會日前在香港書展舉行。該書從港深界河——深圳河治理裁彎取直後產生的一塊面積不到一平方公里的「飛地」講起，圍繞這塊地的業權歸屬、發展定位、發展配套，清晰展示過往40多年河套問題的重要節點和值得記錄的故事，以及它對港深科技合作、雙城願景乃至大灣區未來的里程碑意義。



《港深河套：飛地秘辛》由深港澳科技聯盟顧問、原深圳市科協專職副主席張克科口述，清華大學港澳研究中心副秘書長、副研究員劉字濠整理而成。

張克科集多年來跟蹤、參與河套發展全過程之心得，他悉心研究項目發展的每一個關鍵時刻，並在妥善保存的大量歷史資料基礎上，以口述史的形式出版了《深港科技創新口述史——河套的前世今生與深港合作》（新華出版社，2023年）的簡體版專著，年前又應香港中華書局之邀，耗時數月數易其稿，將之大幅改寫為主題更為突出的繁體版文本《港深河套：飛地秘辛》，清晰展示過往40多年河套問題的重要節點和若干值得記錄的故事，以及它對港深科技合作、雙城願景乃至大灣區未來的里程碑意義。

《港深河套：飛地秘辛》新書發布會日前在香港書展舉行。（主辦方供圖）

《港深河套：飛地秘辛》清晰展示了過往40多年河套問題的重要節點和值得記錄的故事，以及它對港深科技合作、雙城願景乃至大灣區未來的里程碑意義。（主辦方供圖）

全國政協委員、香港立法會議員、香港中文大學工程學院副院長黃錦輝表示，張克科是落馬洲河套發展的重要推手，他有份把這片土地孕育為深港創科發展的搖籃。由他來談河套區的發展再適合不過，相信很難找到比他更熟識河套的人選了。今次他從「飛地」談起，的確是一個少有人了解的角度。

香港立法會議員、香港信息科技聯會會長邱達根表示，河套已成為國家大戰略。書中生動如實的記載了大家參與的許多大事件、小故事，留下了寶貴的歷史文獻，他相信深港科創協同發展終將實現一體化。

香港中文大學工程學院副院長黃錦輝表示，張克科是落馬洲河套發展的重要推手，他有份把這片土地孕育為深港創科發展的搖籃。由他來談河套區的發展再適合不過，相信很難找到比他更熟識河套的人選了。（主辦方供圖）

在發布會上，張克科、黃錦輝、邱達根以多重視角圍繞這部基於珍貴史料與親身經歷的作品，深度分析河套地區橫跨四十多年的複雜歷程，並探討其對香港未來創科發展及深港融合的深遠意義。

張克科基於其所保存的大量珍貴歷史文獻數據，通過多元視角、回顧重大發展節點，清晰還原河套自深圳河治理「裁彎取直」形成後的發展過程，揭示不同階段的重要轉折。他重點闡述政府在協調深港兩地推動達成「港深共建」合作區中的關鍵性指導與支持作用，說明各方如何在差異中尋求共識，並且提出，該地的成功發展是經濟、創科、民生等方面的共贏。

面對障礙阻力，張克科展望深港合作的「機制體制構建」與「先立後破」的創新做法，並根據兩地實情，提出以河套作錨地，灣區作驛站，使兩地最終成為協同創新共同體。