河套深圳園區規劃一周年　深港代表共話「一區兩園」發展新篇章

8月7日，《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》（以下簡稱《河套深圳園區規劃》）發布一周年標志性事件系列活動之「一河兩岸·開放合作」活動在河套深圳園區河套科創中心圓滿舉行。



深港兩地政府部門、香港公營機構、香港高校及優秀企業家代表，聚焦產學研合作、深港協同，結合各自項目，暢談了《河套深圳園區規劃》發布一周年來更多元的科研生態、更便利的要素跨境、更高產的科研成果、更大力度的項目佈局。

與會嘉賓大合影

制度創新引領，河套成就斐然。河套發展署署長曾堅朋致辭時表示，「《河套深圳園區規劃》發布以來，河套深圳園區在制度創新、空間建設、產業發展、配套服務等方面不斷取得成效。」

一年來，河套深圳園區已落地實施「雙15」稅收優惠政策；在全國率先實施「科匯通」試點；完成粵港澳大灣區首個以科創企業知識產權為金融標的深港跨境知識產權證券化項目；出臺選題征集制、團隊揭榜制等創新機制，推進全面接軌國際科研管理體制機制。

曾堅朋表示，目前，河套深圳園區已建成13個專業園區，籌集科研空間80萬平方米；聚集了鵬城實驗室、合肥實驗室、廣州實驗室等國家科研平台分支機構，香港科學園深圳分園開園不到一年已引入50多家香港優秀科創機構、企業；河套首班深港跨境巴士通車真正實現「半小時科研圈」；「e站通」引進香港「智方便」團隊、香港工聯會，為香港企業、居民提供300餘項政府服務和商業服務「一站式」辦理。這一系列舉措，為香港高校、企業在河套深圳園區實現成果轉化、走向廣闊內地市場提供了便利。「河套科技創新各項服務，沒有最便利，只有更便利」。

國際合作新平台，來華許可工作站正式揭牌。活動現場，河套發展署署長曾堅朋、市科技創新局副局長婁岩峰、福田區副區長餘楓、市人才工作局副局長陳睿共同為「外國人來華工作許可河套合作區工作站」揭牌。該工作站將為河套深圳園區外籍科研人員「一站式」辦理工作許可、停居留提供便利。這是落實《河套深圳園區規劃》提出的「構築國際創新人才港，建設國際科技人才綜合服務平台」又一有力舉措，標志著河套合作區在國際人才引進方面又邁出了堅實步伐。近年來，按照深圳「更加積極 更加開放 更加有效」的人才政策，市、區相關部門在河套深圳園區積極開展人才認定、評價試點，全國首創「成就制+積分制+舉薦制」人才評價體系。據悉，該工作站與粵港澳大灣區國際人才驛站（河套）構築的「1+N」國際人才服務載體矩陣可為河套深圳園區人才、企業「一站式」提供人才認定、出入境、住房保障等600多項服務。

企業機構落地河套，暢談未來發展新篇章。香港城市大學協理副校長、香港城市大學物質科學研究院（福田）院長陳福榮，中手遊聯合創始人、國宏嘉信董事長冼漢迪，深圳晶泰科技副總裁何咪，納德光學有限公司董事長彭華軍博士等企業機構代表圍繞在河套深圳園區落戶的項目現狀及未來佈局作主旨演講，分享各自乘勢而上、快速發展的亮眼成績單。

香港城市大學協理副校長、香港城市大學物質科學研究院（福田）院長陳福榮。

陳福榮院長指出，河套深圳園區給予香港城市大學物質科學研究院（福田）極大支持。目前，研究院正在建設一棟獨立的研究大樓，並計劃安裝該研究院自有知識產權的智能節能玻璃。陳福榮表示，這棟大樓未來將會成為河套合作區的節能亮點。深圳晶泰科技有限公司副總裁何咪表示，2021年落戶河套深圳園區是晶泰發展的一個重要時間節點，將算法團隊和實驗室團隊放在一起，極大地提高了兩個業務部門的人員交流效率，從而使晶泰進入了飛速發展時期，成為港交所首家以其特專科技規則上市的公司。

在圓桌論壇環節，香港「一國兩制」研究中心方舟總監與來自香港大學的宮鵬副校長、香港中文大學深港創新研究院（福田）秦嶺院長、香港應科院莊哲義副總裁以及河套具身機器人中試平台創始團隊成員張維娜、舒糖科技CEO何耀威圍繞《河套深圳園區規劃》發布一周年以來河套變化、深港協同創新、科研成果產業轉化、創新要素跨境自由流動、河套政策服務吸引力和河套合作區未來潛力等主題進行了思想碰撞與對話交流。大家紛紛表示，河套深圳園區應繼續深化制度創新，加強產學研合作，攜手打造具有國際影響力的科技創新高地。

張宮鵬副校長在圓桌論壇上做分享

「一河兩岸·開放合作」活動的成功舉辦，為深港兩地分享科技創新合作經驗提供了新平台，也為河套合作區未來發展描繪了美好藍圖。未來，在深港攜手共進的舞臺上，河套合作區將推動全球高端創新要素資源、國際頂尖科技人才匯聚，在科技領域實現更多的創新和突破，賦能粵港澳大灣區發展。

出席活動的其他嘉賓還有香港特區政府創新科技及工業局、香港創新科技署、香港特區政府駐深聯絡處、香港貿易發展局、深圳市委港澳辦、香港科技大學、香港理工大學、香港浸會大學、香港科技園公司、香港生產力促進局等領導和代表，以及河套深圳園區15家科研機構企業代表。

在過去一年中，深圳園區以高水平、高質量、高標准加快建設，而我們現在也正在大力推進香港園區的發展。 香港特區政府創新科技及工業局副局長張曼莉

河套香港園區在今年4月份與全球各地的9個經濟體、約60家企業、科研機構以及院校一起簽署了合作備忘錄。未來，香港園區將攜手深圳園區，打造成為世界級的創科平台，特別是憑借 「一區兩園，一河兩岸」這一世界級的獨特優勢，匯聚全球創科資源，努力將河套合作區打造成為政策與制度創新的試驗田、世界級的產學研平台以及具有國際競爭力的產業中試轉化基地。

香港大學協理副校長尹曉波表示，河套合作區是優秀人才的聚集地，為香港大學未來科研平台的建設提供了堅實的人才支持。未來香港大學將在河套合作區打造研發中心，專注於源頭性創新，並計劃在醫藥領域技術和半導體科技領域進行拓展。

香港大學非常期待河套的快速發展，我們正積極籌備多個科研平台在河套、在深圳落地，這是我們最重要的發展方向。 香港大學協理副校長尹曉波