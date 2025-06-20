深圳推進綜合改革試點：加快建設河套合作區、新皇崗口岸明年啟用

6月10日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發佈《關於深入推進深圳綜合改革試點深化改革創新擴大開放的意見》（以下簡稱《意見》），在新起點上賦予深圳一系列重大改革任務。



在此背景下，深圳繼續搶抓機遇，加快推進前海合作區、河套合作區、前海蛇口自貿片區等重大戰略平台落地落實，以更大力度擴大制度型開放，為打造高水平對外開放新格局提供示範樣板。



前海合作區。（中新社）

「比特區還要特」 前海先行先試

今年是前海合作區成立15週年，前海扎實推進深圳綜合改革試點，改革開放創新「主責」更強，現代服務業「主業」更優，深港合作「主線」更明，將改革紅利加快轉化為發展動能，2024年，前海實現地區生產總值3008.8億元、同比增長8.6%，固投1691億元、同比增長10.1%，進出口7066.5億元、同比增長42.4%，實際使用外資266.5億元、同比增長7.4%、佔全市的60.4%。

王守睿表示，前海將加快發展金融、服務貿易、科技服務、人工智能與具身機器人等產業，構建具有深港特色、前海特點、比較優勢的現代化產業體系。

他指出，「前海作為特區中的特區，我們深感使命光榮、責任重大、機遇難得，將全力爭取《意見》改革措施在前海先行先試、率先落地，在更高起點、更高層次、更高目標上深化改革、擴大開放。」

河套深港科技創新合作區概念圖，港深兩地政府積極探討在河套合作區東西兩側，建設兩條跨河行人橋樑直接連接兩個園區。（政府新聞處提供）

王守睿提到，發展高端航運、海工裝備、海洋生命健康、海洋文旅等產業，打造深圳全球海洋中心城市重要承載區。聚焦新興金融、跨境金融、供應鏈金融、科技金融，推出知識產權證券化產品，打造赴港上市培育基地。

此外，也要加快建設深港數據跨境安全便捷通道、前海離岸數據中心，充分發揮數據要素乘數效應，努力在服務國內國際雙循環中作基地、作平台、作通道、作樞紐。

王守睿提到，「我們將用足用好《意見》中的各項開放舉措，提升前海的香港味、國際範、濱海風、現代化和未來感，著力打造『四個圈』。」

王守睿強調，前海將構築國際「服務圈」，對標世界銀行營商環境新評估體系，持續優化外商投資服務，做強做優「深圳·前海e站通」，幫助企業更好開拓國際市場。

營造國際「創新圈」，完善構建以香港高校轉化平台為支撐的前海產業創新生態，加快生產性服務業與先進製造業融合發展，不斷提升產業發展能級和國際競爭力。打造國際「生活圈」，開展國際化街區改造提升，加快建設高品質國際化社區。擴大國際「朋友圈」，將充分依託香港聯通世界優勢，提升前海國際化建設水平，深化對外合作交流。

（前海控股官方圖片）

6月19日，深入推進深圳綜合改革試點第二場新聞發佈會在市民中心舉行。深圳市委常委、前海合作區黨工委書記、前海蛇口自貿片區管委會主任、前海管理局局長王守睿，深圳市政協副主席、福田區委書記、河套發展署黨組書記黃偉，深圳市前海合作區黨工委副書記、前海蛇口自貿片區管委會常務副主任、前海管理局常務副局長黃曉鵬分別介紹前海合作區、前海蛇口自貿片區、河套合作區深圳園區貫徹落實《意見》、深化改革創新擴大開放工作進展，並就有關情況答記者問。市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任蘇榮才主持新聞發佈會。

打造改革「試驗田」為高水平對外開放探索新路徑

以「開放」為帆、「創新」為槳、「活力」為潮，中國（廣東）自由貿易試驗區深圳前海蛇口片區作為我國深化改革開放的前沿陣地與重要「試驗田」，始終堅持以制度創新為核心，以高水平開放為引領，與前海合作區相互促進、相得益彰，取得「亮眼」成績單和系列標誌性制度創新成果。

今年是前海蛇口自貿片區掛牌10週年。10年來，前海蛇口自貿片區進出口總額從2015年的712億元躍升至2024年的5367億元、年均增長25%。累計實際使用外資382億美元，佔廣東自貿區67%。海關備案企業數量突破1.1萬家，較成立之初增長5.7倍。連續三年中國自貿試驗區制度創新指數第一，為深圳深化改革創新、擴大開放注入新動力。

黃曉鵬表示，「《意見》部署一系列重大改革舉措，成為前海蛇口自貿片區的新任務、新機遇，我們將對標對表，以『釘釘子』精神抓好落實，進一步加強改革的整體謀劃和系統集成，打造開放層次更高、營商環境更優、輻射作用更強的改革開放新高地。」

「前海深港現代服務業合作區人工智慧及文化創意産業推介交流會」於5月17日成功在港舉辦。

據了解，圍繞《意見》部署任務，前海蛇口自貿片區將對標世界銀行營商環境新評估體系，圍繞經營場所、勞動力、糾紛解決等59個評價點，建立開放型市場准入體系。進一步暢通資金要素跨境自由流動，深化推進跨國公司本外幣一體化資金池業務、QFLP和QDIE試點，拓寬跨境雙向投融資渠道。

圍繞產業發展推進改革開放創新，開展全產業鏈集成創新。大力推進外資從事人體乾細胞、基因診斷與治療技術開發和技術應用，推動產品研發轉化，培育細胞與基因產業生態鏈。

如今，前海蛇口自貿片區已形成包括貿易、投資、跨境資金流動、人員進出、運輸來往自由便利和數據安全有序流動在內的「五自由一有序」政策體系，2024年，前海蛇口自貿片區進出口5367億元，同比增長52.3%。前海綜保區進出口3752.5億元，增長49.9%，外貿新動能加快集聚。

據悉，圍繞貨物貿易、服務貿易、數字貿易等領域，前海蛇口自貿片區將落實好《意見》，鞏固電子信息產業出口優勢，培育先進製造、新型儲能、生物醫藥等出口新動能，推動出口規模增長、結構優化、效益提升，打造全國攬貨、前海通關、輻射全球的物流體系。

同時，將落實跨境服務貿易負面清單，擴大增值電信開放，擴大軟件業務出口，拓展文創數字貿易，搭建遊戲出海服務平台，支持文創企業海外研發、海外銷售，讓更多文創產品「出海」又「出圈」。

曾經的「小河彎彎」已變身為「科創引擎」

2025年是河套合作區深圳園區發展規劃中明確的首個關鍵節點年份，曾經的「小河彎彎」已變身為「科創引擎」，河套在當年保稅區的薄弱基礎上，快速籌集建設了80萬平方米優質科研空間，匯聚1.5萬名科研人才，呈現出欣欣向榮、幹事創業的良好局面。

自河套《規劃》出台實施後，河套合作區建設按下「加速鍵」，並取得「12345」的初步成果，「1」是1項科研成果入選「中國科學十大進展」，「2」是集聚200多個高端科研項目，「3」是匯聚3個國家實驗室分支機構，「4」是集聚440余家高水平科技企業，「5」是集聚全球僅有的5家由我國主導建立的國際性產業與標準組織，深港創新協同更加緊密，園區開發建設實現突破，服務配套全面跟進。

「河套是科技創新的『沃土』，也是一片幹事創業的『熱土』圍繞《意見》提出，我們將搶抓《意見》發佈實施的重大機遇，再推出一批改革措施、落地一批創新試驗、深化一批開放措施，推動河套合作區加快打造成為世界級科研樞紐。」黃偉表示。

據介紹，在《意見》指導下，河套合作區將打造河套教育科技人才高地，加強產學研高效協同、深度融合，以超常規的力度和思維推動河套學院高質量發展，推動新型研發機構應用僱員合同制、薪酬市場化管理等新機制。

深圳夜景。（視覺中國）

打造河套制度型開放創新體系，探索在河套海關監管區域內實施更加便利的出入境及停居留政策，推動實施貨物「一線放開、二線管住、區內自由」的監管模式。打造河套國際一流創新環境，推動出台河套深圳園區條例，建立與國際接軌的調解、仲裁、訴訟一站式多元解紛體系，為開放創新提供法治保障。

坐落在河套合作區的皇崗口岸，是中國第一個，也是深港唯一實行24小時旅檢通關的大型陸路口岸，自2019年開啓重建工程。目前，重建工程已進入收官衝刺階段，聯檢大樓正加快地上主體結構施工，預計今年年底前基本完成。

黃偉介紹，「新皇崗口岸通關模式以『合作查驗、一次放行』，取代原有的『兩地兩檢』，將帶來『三個更加』紅利，包括人員通關更加便捷，科創空間更加充足，人才生活更加舒適，為深港兩地居民和海內外人才打造一個更適宜居住發展的良好環境。」