內蒙古6名大學生溺亡事件：怎麼看官方的提級調查

甘肅省天水市幼兒鉛中毒事件剛一結束，6名大學生在內蒙古企業的「溺亡」事件立刻引發輿論關注和質疑，以至於內蒙古自治區政府正在成立調查組，提級調查。



6名大學生23日到內蒙古一家礦企參觀，竟因「格柵板」脫落掉入浮選槽溺斃：

圖為東北大學。（網上截圖）

7月23日、24日，內蒙古自治區呼倫貝爾市應急管理局和中金黃金股份有限公司先後發布消息稱，東北大學6名學生在中金黃金股份有限公司控股子公司中國黃金集團內蒙古礦業有限公司烏努格吐山銅鉬礦選礦廠參觀學習浮選工藝過程中，因格柵板脱落墜入浮選槽，經全力施救，6人被救出後，醫護人員確認已溺亡。

東北大學是內地985名校，6名學生突然溺亡，迅速成為輿論熱議話題。許多人對呼倫貝爾市應急管理局和中金黃金股份有限公司的說法存疑，認為不是簡單的溺亡，而是遇難，是涉事礦廠存在嚴重的安全生產問題。不少人在網上指出，6名學生墜入的浮選槽，裏面是礦漿，含有懸浮物、化學藥劑和重金屬離子，具有腐蝕性和高温風險，一旦有人不幸墜入浮選槽，幾乎沒有半點生機。如果真是這樣，6名學生的死亡原因顯然不是簡單的溺亡，而是嚴重的安全生產問題造成的悲劇。

東北大學6名學生，在中國黃金集團內蒙古礦業有限公司一家礦廠參觀學習過程中，因格柵板脱落墜入浮選槽溺亡。（極目新聞）

在不少人看來，6名學生溺亡的說法既在迴避真相，又缺乏人文關懷。在這背後其實折射出公眾對長期以來的安全生產問題的憂慮。有鑑於此，7月24日，來自央視新聞的消息顯示，內蒙古自治區政府正在履行程序，將成立調查組，提級調查。從過往經驗來看，省級政府的提級調查經常會給公共事件作出最終官方結論。

在此之前發生的天水市幼兒鉛中毒事件，本來天水市聯合調查組已經公布調查結果，但因為存在不少疑點，故才有了甘肅省委省政府的提級調查。三年多前江蘇徐州豐縣生育八孩女子事件和兩年前江西南昌高新區鼠頭鴨脖事件，同樣是省級政府的提級調查才平息輿論風波。

在中國，一個省級政府往往管轄十幾萬到上百萬平方公里的土地和上千萬居民，其規模放在世界範圍，通常相當於中等規模的國家。當一個省級政府來提級調查基層發生的公共事件，足以顯示出官方的重視程度。

出現幼兒血鉛中毒事件的甘肅省天水市褐石培心幼兒園。（資料圖片）

不過事有兩面，從國家治理體系和治理能力的現代化視角來看，良善的基層治理和地方治理應該包含基層政府、地方政府可以在法律授權的範圍內解決絕大多數基層或地方範圍的公共事務，只有遇到跨地區、跨部門或者影響重大的公共事件，才有必要讓省級政府乃至中央政府介入。

畢竟，中國是個廣土眾民的超大型國家，現實國情錯綜複雜，每個層級的政府都有各自所需處理的公共事務，只有各司其職，各自解決法律授權範圍內的公共事務，才是合理、有效地分配公共資源。否則，如果原本屬於基層政府、地方政府管轄範圍的公共事件，都得經常依靠上級政府提級調查，既會消耗寶貴的公共資源，又會影響基層政府、地方政府的公信力。

從內地的政治現實來看，提級調查至少目前仍是平息輿論風波的有效方式，故估計今後一段時間，還會經常有提級調查。但為了推動國家治理現代化，內地在保留提級調查、上級政府監督下級政府的同時，有必要積極引入合理的監督體系，讓自上而下的權力秩序和自下而上的監督體系相互補充和促進。只有這樣，才能有效提升基層治理、地方治理的公信力，才能讓不同層級的公共資源用在關鍵地方。