台灣大罷免｜北京緊盯選情　外媒：結果牽動兩岸角力

今日（26日），台灣舉行備受矚目的「反共護台」大罷免投票，這場由民間發起、針對立法院藍白聯手的反制行動，已演變為兩岸高度關注的政治焦點。據《路透社》報道，這場罷免被視為「對北京立場的一次投票」，大陸當局正密切觀察選情動向，並透過官媒頻頻表達「反罷免」立場。



7月26日，上午10點左右，幾位民眾前往台灣新北市的投開票所，參與大罷免投票。（香港01攝）

《路透社》分析，這場罷免不僅檢驗台灣社會對執政黨與在野黨的態度，更可能影響未來兩岸互動。北京長期將台灣視為其領土，對任何可能削弱親中勢力的行動保持高度警戒。國台辦近期批評罷免行動為「政治操弄」，警告若罷免成功，台灣恐陷入「混亂」。報道指出，近幾周北京透過官媒及海外社群平台密集宣傳，試圖影響台灣輿論，相關帳號與媒體的「話題高度一致」，顯示出跨平台的協調敘事。

國民黨立委要努力捍衛自己的席次，圖為國民黨支持者反對罷免。（路透社）

在野黨則將罷免定調為對「民進黨亂政」的反擊，刻意淡化北京角色。台灣政府則強調，任何境外勢力介入均損害民主，呼籲選民以事實為依據，冷靜投票。

《路透社》評論，這場罷免雖源於本土政治，卻已成為外界觀察北京影響力的「風向球」。在兩岸角力升溫之際，投票結果將成為未來數月北京對台政策的關鍵指標。

此外，《彭博社》指出，若綠營因罷免重掌立法院，可能推動大幅提升國防預算，北京或以軍演等手段進一步施壓。《CNN》分析，投票結果將決定總統賴清德是否淪為「跛鴨總統」，以及民進黨能否推進美國支持的政策。《金融時報》則預測，若國民黨在罷免中失利，黨主席朱立倫連任恐受挑戰，台中市長盧秀燕有望成為2028年總統大選的藍營領袖。