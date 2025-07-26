台灣大罷免｜深綠學者唱反調：內部分裂加劇恐反噬台灣安全

今日（26日），台灣舉行備受矚目的「反共護台」大罷免投票。投票前夕，長期被視為立場親民進黨的台灣大學法律系特聘教授顏厥安周五（25日）投書媒體發表看法，警告此舉「無助改善國安危機」，反而加劇內部分裂，恐反噬台灣安全。



他分析，台灣社會對兩岸議題態度分歧，支持「硬對抗」北京的僅約3成5，且其中半數以上可能傾向蔡英文的「巧堅持」路線，積極主張「和統」者不到1成。在這樣的民意基礎下，他質疑領導人應團結全民因應挑戰，而非放任「狂想派」主導，導致「大對抗大分裂」。



顏厥安長期被視為立場親民進黨的深綠學者，曾參與2014年廢核四連署，並於去年死刑存廢辯論中主張「死刑違憲」。他此次投書明確反對大罷免，認為無差別罷免行動形同德國基本法中的「基本法濫用」，質疑是否構成對自由民主憲政秩序的攻擊。

顏厥安指出，台灣面臨北京威脅的集體焦慮無可避免，但民調顯示，僅約3成5民眾支持「硬對抗」，近6成傾向「巧堅持」，且「硬對抗」派中多數可能支持蔡英文路線，擁護中華民國憲法並高舉國旗。他批評，領導人應致力團結，而非縱容「狂想派」推動對抗，導致社會分裂。他直言，大罷免「無法改善國安危機」，反而阻礙內部改革，「終將反噬國安，且正在加速發生」。

7月26日，上午10點左右，幾位民眾前往台灣新北市的投開票所，參與大罷免投票。（香港01攝）

他以日前癌症名醫周佳正遭公車撞擊身亡為例，點出台灣高齡化、少子化、缺工、低薪等社會經濟困境，質疑「滿街60歲以上司機駕駛公車、大型車，在高齡行人環境中奔馳」，這些問題正侵蝕台灣安全的根基。

前台南縣長蘇煥智則認為，顏厥安的「硬對抗」與「巧堅持」說法，實為標籤化「賴清德派」與「蔡英文派」。他指出，賴清德與蔡英文的兩岸路線差異不大，但賴清德常在論述中加入「敵對勢力」等「小動作」，縮小轉圜空間。蘇煥智建議，身為總統應定位明確，既做好防衛準備，也保留談判可能性。