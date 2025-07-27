少林寺方丈釋永信疑被查　起底袈裟下的商業帝國　方丈還是CEO？

一條驚爆消息刷屏：少林寺方丈釋永信被帶走調查。



7月26日，先是有自媒體「媒派」發布文章稱，日前有消息稱，中原地區某著名「千年古剎」方丈釋某某，已被帶走調查，具體原因不詳。一位接近釋某某的知情人士表示，目前不知道「大和尚」是配合調查，還是自身問題被調查。

該自媒體未點名道姓。然而另一則《少林寺方丈釋永信被帶走調查》瘋傳。自媒體「追星數月」稱，通過河南籍媒體朋友聯繫到一知情人，確認釋永信被帶走調查。這名知情人稱，釋永信此次被帶走調查，或跟經濟無關。

上述自媒體聯繫少林寺負責外聯的鄭老師求證，鄭老師未否定釋永信被帶走調查這一傳聞，而是當即掛斷電話。

有自媒體發文爆料稱釋永信被帶走調查。

釋永信的個人微博也於7月24日停更，此前保持每天更新的頻次。釋永信微博自2018年3月開通，截至今年7月24日，開通時間為2683天，共有微博有粉絲87.8萬，共發布微博4005條，平均每天約1.5條。

知名調查記者李微敖發微博稱「少林、少林……」。本號從多名媒體人士處也獲得消息：釋永信確實被帶走調查。

釋永信，俗名劉應成，男，漢族，1965年9月6日出生，安徽潁上人，第九至十二屆全國人大代表、現任少林寺方丈、河南省佛教協會會長、中國佛教協會副會長。

1981年，釋永信前往少林寺出家，並拜方丈行正長老為師。1986年，成立少林寺拳法研究會。次年，行正長老圓寂，釋永信擔任少林寺管委會主任，主持寺院事務，並成立少林寺武術隊。1988年，為緩解寺廟周邊地區群眾疾病情況，成立少林寺紅十字會。1994年，成立少林寺慈善福利基金會，開展扶貧助殘救災活動。

釋永信與行正法師。

1996年，創辦《禪露》雜志。1999年，擔任少林寺第三十代方丈，並建立少林文化研究所，提出「少林學」概念。2001年，創建少林寺網站。2006年，獲得美國體育學院「國際榮譽博士稱號」 。2008年，在釋永信的帶領下，少林寺開通淘寶店舖，開始銷售禪修用品、少林元素等文創作品 。2012年，擔任中國第一家佛教高等院校河南佛教學院院長。2018年1月，當選政協第十二屆河南省委員會常務委員。2020年12月，當選中國佛教協會副會長。

這是釋永信官方版的簡歷，這背後，還有另一個商業化的釋永信。

作為中國最著名寺廟的方丈，釋永信有著「精英和尚」、「少林寺CEO」之稱。自接手少林寺以來，釋永信走的第一步棋，是系統整理少林寺的文化資源。他不僅挖掘整理了少林武術秘籍，成立了少林寺拳法研究會，還開發了「少林書法」、「少林禪詩」等文化產品。

將少林寺打造成文化品牌之後，隨後釋永信更進一步，成立了河南少林寺實業發展有限公司，將少林寺打造成文化旅遊景區。通過門票收入、文化產品銷售、影視合作等，將少林寺的商業版圖不斷擴大。

。（《新少林寺》劇照）

自住持釋永信升任第三十代方丈後，少林寺進入急速發展時期，進入全面商業化時期，而少林寺最重要的產業也由釋永信掌握。

2022年4月，鄭州一塊3.82萬平方米的商務用地掛牌出讓，最終以4.52億元的底價成交。這本是尋常的商業交易，但當競得方「河南鐵嵩科技」的背景浮出水面時，輿論嘩然——這家成立僅兩周的公司背後，站著嵩山少林寺方丈釋永信。

這引發對社會少林寺商業化新一輪的爭議。人們赫然發現釋永信的袈裟下，已形成一個18家企業的商業帝國。

早在1998年，少林寺成立了河南少林寺實業發展有限公司，經營起少林禪茶和少林素餅生意。2002年，創辦名為少林書局的出版公司，出版有《少林功夫》等圖書。

2003年，少林寺成立少林歡喜地（河南）有限公司，經營範圍包括佛教用品設計、商務諮詢與服務。目前，該公司也處於注銷狀態。

2007年，再次成立少林歡喜地有限公司，經營範圍更加豐富，包括運動用品、文化用品、旅遊用品、現場製售飲料、餐飲服務等。

2008年5月，一個名為「少林歡喜地」的淘寶店開業，經營佛教用品、武術用品等。

除此之外，少林寺還曾通過授權少林相關網絡遊戲、與第三方公司合作開發少林音樂、為聯通號碼開光並拍賣號碼等方式拓展收入來源，這些嘗試頗為前衛。

作為中國最有價值的商標之一，少林寺還注冊了包括「南少林」、「少林印象」、「少林生活」、「SHAOLIN CHANGONG」等在內多領域商標。

少林寺，已經從一個單純的寺廟，變成了一個龐大的商業帝國。少林寺的商業版圖，可謂是「七十二絕技」，總結起來有幾點：

商標攻城略地：截至2022年，少林寺申請商標達706個，覆蓋餐飲、珠寶、服裝甚至飼料領域。當森馬服飾擅自使用「少林功夫」商標時，少林寺立即發出侵權聲明，迫使對方全線下架產品。

產業多元佈局：通過少林無形資管平台，對外投資16家公司，涵蓋文化傳播、茶葉、旅遊、健康科技等領域，累計投資額近8000萬元。僅正常經營的企業就有7家，包括嵩頂文旅、少林茶業等。

跨界經營創新：淘寶「少林歡喜地」店舖銷售禪修用品，抖音快手賬號坐擁百萬粉絲；與遊戲公司合作開發少林IP遊戲，甚至為聯通號碼「開光」拍賣。澳洲分寺、少林書局等布局，讓少林品牌滲透現代生活。

當然，還有香火經濟這一根基：早在2017年少林寺遊客量突破350萬人次，以門票100元計算，年收入超3.5億元，這還未計入巨額香火供奉。

2007年8月9日，國際奧委會主席雅克·羅格在中國河南省鄭州市參觀少林寺。(圖片由視覺中國集團提供）

IShowSpeed在來中國時，亦到訪少林寺學習功夫。

在少林寺的內部，其機構設置也稱得上是一家架構完備的集團化企業，少林寺旗下既有專門的外聯處、寺務處、少林寺網站等機構，還成立了一系列商業化運作的公司。

前身為少林實業的少林無形由釋永信、釋永乾和中國嵩山少林寺共同出資成立，且該公司的實際控制人正是持股80%的釋永信。

以少林無形為投資紐帶的少林寺公司機構非常多，這也意味著，釋永信通過持有少林無形的絕對控股權，來掌握少林寺的周邊產業。

有媒體報道，少林寺將品牌延伸到了影視、文化、餐飲、藥品、服飾等多個領域，而釋永信名下有18家公司。不過，最新天眼查顯示：釋永信旗下的多家公司已處於吊銷或注銷狀態。

釋永信堅持認為，少林寺需要不斷進步，停滯不前就會被時代淘汰。

但是，少林寺從佛門聖地淪為世俗之所的爭議也愈發喧囂。

有人指責釋永信穿著價值16萬的袈裟，出門豪車接送，完全沒有出家人的樣子。還有消息傳出，釋永信常佩戴各類名貴佛珠，其中不乏金絲楠木、小葉紫檀等珍稀材質製成的珍品。據古玩專家評估，這些佛珠中部分價值可能高達上千萬元。不僅如此，他出行的座駕還是奧迪Q7，價格昂貴。

有人指責釋永信穿着價值16萬的袈裟，出門豪車接送，完全沒有出家人的樣子。

面對這些質疑，釋永信回應說自己的月薪只有700元，少林寺商業化賺取的錢財，都用於寺廟維修、僧人生活以及文化傳播和慈善事業。至於豪車，產權屬於少林寺而非個人。

釋永信陷入最深的一次輿論危機，是2015年，舉報者拋出釋永信與女子「通姦筆錄」：多次發生關系致懷孕。此事經國內多家媒體報道後，引發廣泛關注，此後不了了之。

對於爭議，釋永信稱無意辯解：「佛教教義中說，是非以不辯為解脫，我們只往前看，有些事情靠時間和空間來解決」。

「所有商業收益皆為弘法，佛教不避世，如果避世早就自取滅亡。」

少林武僧在少林寺內習武（7月8日攝）。（新華社）

如今，袈裟依舊飄拂在少林寺的紅墻間，釋永信打造的商業帝國仍在運轉。

這一次，升座少林寺方丈26年的釋永信，如果傳聞被帶走調查屬實，對商業化浪潮中的少林寺無疑是一次大的沖擊。千年古剎似乎也站在了歷史岔路口：一邊是釋永信倡導的「入世弘法」，另一邊是信徒期盼的「青燈古佛」。

「凡所有相，皆是虛妄。若見諸相非相，即見如來。」有人評價釋永信他還是沒參透佛法。這句來自《金剛經》的偈語如禪杖擊石，在少林寺的商業浪潮中濺起千年迴響，也讓我們追問關於「相」與「空」的佛門天問。

本文轉載自微信公眾號「無忌財談」

