釋永信倒下：最應該信仰的是真善美，而不是什麼人什麼組織

連日來，少林寺住持釋永信被調查的新聞在輿論場引發廣泛關注和討論。少林寺被譽為「天下第一名剎」，「天下武功出少林」的小說、影視故事給許多人留下深刻印象。執掌少林寺長達38年的釋永信又是一位擅長商業運作、營銷推廣的佛門CEO。網絡上一直都有關於釋永信的爭議，從而讓他的被查新聞格外引人熱議。

釋永信之所以備受爭議，是因為他的功過是非都非常惹眼。他年紀輕輕便負責寺院事務，抓住市場化、商業化的時代浪潮，將電影《少林寺》和小說作品中的文化IP少林寺打造成橫跨文化、餐飲、藥品、服飾的商業帝國。經過他的努力，昔日破敗不堪、荒草叢生、人煙稀少的少林寺煥然一新，既吸引天下游客，大幅增加寺廟收入，帶動少林寺所在的河南省登封市經濟發展，又讓少林文化走向世界。

但與此同時，釋永信畢竟是佛門中的僧人，少林寺畢竟是佛門淨地。佛門十分注重消除慾望、保持虔誠和自性清淨，是有對僧人修行要求的清規戒律，既不同於尋常意義上的商品買賣，又區別於世俗意義上的物慾橫流、利益算計、勾心鬥角。遺憾的是，恰恰是為困於世俗名利的芸芸眾生提供精神慰藉，原本應該最能保持自性清淨的釋永信及其執掌的少林寺，反而誤入歧途，陷入金錢、慾望、權謀的泥潭。

2023年12月4日，河南嵩山少林寺，山門。（視覺中國）

釋永信捲入巨大而又錯綜複雜的利益關係之中，相信他會有不得已之處，但人終究要為自己的選擇負責任。釋永信能把少林寺打造成商業帝國，能在2015年沸沸揚揚的舉報風波中屹立不倒，足以說明他不是懵懂無知、軟弱可欺的小白，而是有着超出常人的精明、手腕和非同尋常的影響力。釋永信是個複雜的人，他的功過是非具有兩面性，雖不可一概而論，但他終究還是辜負世人對佛教和僧人的期望。

然而釋永信的問題恐怕不止是陷入金錢、慾望、權謀的泥潭那麼簡單。少林寺管理處的通報稱他「涉嫌刑事犯罪，挪用侵佔項目資金寺院資產」，估計性質更為嚴重。這說明在佛門、宗教的外衣掩護下，釋永信乃至少林寺的問題長期不被世人所知。但其實無論什麼人、什麼組織，無論有看似多麼美好、聖潔、公益的理念作為旗幟，都應該保持公開、透明，都應該在陽光下接受公眾的剛性監督。否則，一旦監督缺位，越是捲入金錢、利益的博弈，越是容易迷失自我，越是容易藏污納垢。假若當初有及時而有效的剛性監督，釋永信、少林寺或許不至於淪落至此。

釋永信的栽倒在某種程度上是對2015年舉報風波的一次姍姍來遲的回應。為何在2015年引起輿論那麼大關注的背景下他能屹立不倒？為何今天他突然被查？究竟發生了什麼？是否有影響監督和調查的干擾因素？這都是應該查清楚的問題。

多年以來，少林寺方丈釋永信的商業化辦寺路線一直備受爭議。(資料圖片)

放在更大背景來看，釋永信的問題只不過是佛教徒、宗教人士經常面臨的問題。為了給世人答疑解惑，為了給迷茫、焦慮的芸芸眾生提供慰藉，宗教早在人類誕生之初便應運而生。宗教人士、祭司階層可以說是人類最古老的脱離衣食生產的群體。在漫長的歷史中，無論東西方，宗教組織佔據大量土地和金錢的現象屢見不鮮。

從本質上來說，宗教人士、宗教組織之所以能賺得盆滿缽滿，其實是因為他們充當廣大信徒和神的中介或代理人，是他們以神的名義來獲取廣大信徒的供奉。毫無疑問，宗教人士、宗教組織有不容忽視的社會作用，既可以撫慰眾生，給世人提供精神寄託，又能在一定程度上扮演教育、慈善、促進社會團結的角色。

然而一個最重要的真相是，宗教人士是有着七情六慾的人，宗教組織只是信徒和神之間的中介組織，既不能妖魔化，又不能神化。正如西方宗教改革運動所揭示的樸素道理，信徒和神之間的溝通交流既可以藉助宗教人士、宗教組織，又可以擺脱束縛，直接與神對話。中介當然是有用的，但沒必要迷信中介，沒必要把中介神化。

從美好社會的理想來說，人生在世，最重要的信仰應該是在正視現實中的人性既存在光明面向又存在幽暗面向的同時努力追求真善美。那些能起到正面作用的宗教人士、宗教組織對於促進真善美是有益的，但相比於把希望寄託在具體的人和組織身上，保持內心的光明才是最重要事情。除此之外，無論什麼人、什麼組織，都應該在陽光下接受公眾的剛性監督，否則將永遠走不出迷失自我、理想破滅的泥潭。