少林方丈釋永信2月曾與教宗方濟各會面　｢宗教外交｣或踩國家紅線

有「天下第一名剎」之稱的少林寺，突傳現任方丈釋永信被帶走調查的消息。少林寺27日（周日）公布，釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵佔項目資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子。目前正在接受多部門聯合調查。有關情況將及時向社會公布。



最新消息亦顯示，中國佛教協會同意對釋永信的戒牒予以註銷，稱其所作所為性質十分惡劣，嚴重敗壞了佛教界的聲譽，損害了出家人的形象。



現年59歲的釋永信，作為天下第一名剎少林寺第30代方丈，是中國最具國際知名度的佛教僧侶，而其更被稱為「CEO和尚」掌管收入以億計算的宗教商業帝國。一直以來，釋永信也身陷情婦、私生子、侵佔寺廟資產的醜聞之中，卻始終屹立不倒。此刻遭查，有言論認為，真正踩中紅線的，或許並非財務和私德問題，而是在今年2月，釋永信走進了梵蒂岡。



有關少林方丈釋永信的調查結果出爐，官方調查指，釋永信不存在經濟問題。（中新社）

今年2月1日，釋永信的「文化交流」僧侶代表團，前往天主教梵蒂岡，並與當時的教宗方濟各（Pope Francis）見面。從梵蒂岡新聞發佈的照片可見，釋永信與另外3位僧人一同在方濟各書房與其會面。

這場被包裝成「宗教文化交流」的會面，也許在外界來看只是東西方宗教對話的象徵，但在「宗教中國化」的背景之下，對北京而言，這或許是一場未經授權的「外交」活動。

教宗並非一般宗教領袖，不僅是天主教的精神領袖，更是梵蒂岡元首。中國雖在2018年與梵蒂岡簽署有關主教任命的協議，但至今未建立正式外交關係。而梵蒂岡更是歐洲唯一一個承認台灣中華民國政府，並與之建交的歐洲國家。

釋永信率僧侶團隊與教宗方濟各會面。（Ｘ）

在以「馬克思主義」作為國家指導思想和基礎的中國，近年來不斷強調要求「宗教中國化」。《宗教事務條例》明文規定，不得利用宗教損害國家利益；不得違背中國宗教的獨立自主自辦的原則；利用宗教進行分裂國家等違法活動，將依法追究刑事責任或承擔民事責任；境外宗教活動更須經省級以上宗教部門報批。

在中國，宗教不是私域，而是治理工具之一。

官方資料也多次強調，中國宗教要與社會主義相適應，以「弘揚中華文化、踐行社會主義核心價值觀」為使命，絕不可成為外來思想滲透的通道。近年來，無論是地下天主教團體，還是伊斯蘭教清真寺的「去阿拉伯化」政策，無不圍繞這條主線展開。

從天主教中國主教的任命上便可看出。中國一直推行自行任命主教的政策，譬如現任主教沈斌（若瑟）就由有中國官方背景的天主教第十次全國代表會議選出，在2022年獲選為中國天主教教團主席。2023年4月，沈斌出任上海教區天主教正權主教後，梵蒂岡才於媒體獲悉沈斌的就職儀式，最終在3個月後才正式任命其為中國大陸上海教區主教。

中國天主教主教團主席、全國政協常委沈斌獲中方任命為上海教區主教。（中國政協網）

在這些背景下，釋永信與教宗方濟各的見面，顯然超過了宗教互動的範圍。在「宗教中國化」，宗教必須服務於黨的治理與國家統一的條件下，未經授權的對外往來，會被看做是對「國家外交權」的挑戰，宗教超越國家的隱患。

釋永信的對外交往已非一天兩天。1990年起，釋永信率領少林武僧團、佛教文化交流團出訪香港、台灣、美日韓等40多個國家和地區。2006年，俄羅斯總統普京拜訪少林寺，成為歷史上第一位拜訪少林寺的外國元首。此後，少林寺與海外交流從未停止，甚至包括在海外建立少林寺分寺。

釋永信本人多年以來的各種情婦、私生子、侵佔少林寺資產的傳聞，也在這次調查中再次浮出水面。不論被查是因為腐敗還是私德，抑或真的是因為與梵蒂岡的私交，這次事件都是在重申宗教邊界，信仰可以是文化、是儀式，甚至是產業，但不能是外交、是政治，甚至挑戰主權。