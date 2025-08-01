跪得比人早，關稅比人高！台灣甘當「沉船仔」慘遭特朗普愉虐

美國總統特朗普7月31日在白宮一紙行政命令，正式對包括台灣在內的主要貿易夥伴啟動新一輪「對等關稅」。台灣的稅率定為20%，雖較先前預告的32%為低，但仍高於日本與韓國的15%。從談判結果來看，台灣不僅未獲得關稅豁免，反而成為特朗普重塑全球貿易秩序下的「模範輸誠者」：跪得比人早，關稅比人高。



賴清德在台北時間8月1日上午，親上火線召開記者會，對外表示「這只是暫時性關稅」，未來仍有協商空間。但諷刺的是，在特朗普羅列的68國與地區名單中，唯獨台灣被註記「暫時性」，而這所謂「暫時」，究竟是猶有餘地，還是進一步索取的起手式？白宮官員釋出的訊息清楚無比：稅率可以再談，但得看你接下來肯再給什麼。

這並非台美關係史上的第一次失衡，卻可能是最赤裸的一次。

美國優先的真正邏輯

從特朗普上台以來，「美國優先」早已不只是口號，而是行事邏輯的總結。他對全球夥伴的理解，不在於長期價值共享，而是即時利益兌換。他從不視國際秩序為穩定器，而是作為一場場交易的背景。盟友與否、敵我立場、民主價值，全都可以為「利」讓路、開路。

今次的「關稅清算」正是此邏輯的實踐：對日韓15%，對泰國19%，對台灣20%。稅率表面看是「標準化對等」，實則是國力、資源、談判籌碼的分層對待。

諸如日本宣布在美投資5500億美元，韓國也端出3500億美元的「投名狀」，還附上1000億美元的能源採購大單與全面貿易開放承諾，而台灣則在談判定板前，傳出上看千億美元的投資，但在賴清德的記者會中卻只能說「基於保密協定無法說明」。這樣的沉默不是保護所謂的國家機密，沒有這類的高大尚可言，有的只是尷尬承認：台灣或許已經付出不少，但就是換不到別人同樣的待遇。

7月8日，日本東京，日本首相石破茂（左）在官邸與內閣大臣會面，討論日本應對美國關稅的策略，圖為石破茂與經濟再生擔當大臣赤澤亮正（右）一同發表講話。（Reuters）

綜觀白宮最新發出的行政命令，台灣是唯一與美方簽署「保密協定」的貿易對象。特朗普能堂而皇之喊出讓美國選項目、談判議程由美國掌控，日本、韓國的談判代表尚且還敢公開反駁、保留解釋空間，唯有台灣得像個啞巴一樣，賴清德在台府召開直播記者會上的長篇大論，挨批「說了等於沒說」。這樣的窘境，既無法安撫民心，也難以激勵市場。

被掏空的對美貿易談判

事實上，特朗普從不掩飾他對台灣的態度。例如白宮行政命令中即已直言，「某些夥伴已同意與美國達成有意義的貿易與安全承諾，但有些提出的條件未能解決不平衡問題。」換言之，20%的關稅，是因為「交換條件」還不到位。

問題是，台灣究竟已經交換了什麼，又準備再交換什麼？還有什麼可以拿來飲鴆止渴？綜合中外媒體評論分析，特朗普政府眼中台灣的籌碼，不只限於投資金額，更在於能否在汽車市場開放、美國農產品採購、金融監理鬆綁、軍備採購清單等關鍵領域上全面讓利。

2023年5月，美國25家軍火商代表團訪台，計畫在台灣聯合生產武器彈藥、打造大型軍火庫，對此由台灣「兩岸和平發展論壇」和數十個政黨團體共同發起的「反台獨反介入聯合行動」，5月3日組織逾兩百人前往台北國際會議中心抗議，強烈反對美國戰爭販子禍害台灣、販售戰爭。（主辦單位提供）

這不是新聞臆測，而是華府談判桌上的明碼實價。從《彭博社》到《Politico》，再到日經、《路透社》，各方消息皆指向台灣談判團隊「被榨乾如檸檬」。唯獨台灣政府仍持續使用「對等合作」、「深化夥伴」等字眼繞過核心問題。終於，「醜媳婦總得見公婆」，從不敢說到不願說，再到不能說，消聲的賴清德政府還是讓台灣產業、社會各界在什麼都無從準備的資訊下，吸入真空。

台灣半導體的利與害

毫無疑問，各界包含台灣自己都知道，台灣對美談判的最大籌碼是半導體產業，今次美國尚未公布232條款半導體專屬關稅，便更值得台灣關注與警惕。

台灣目前出口美國的伺服器、積體電路與電子零組件中，多數尚在美國豁免清單中。但已有分析指出，232條款的出手方向即將揭曉，台灣此刻享有的暫時性優惠，是否也只是特朗普談判策略的「吊橋效應」，先給台灣一點希望，看看台灣是否願意再讓步？

如果屆時半導體也被加徵30～35%的關稅，那將是壓倒台灣經濟的最後一根稻草。要知道，台灣出口美國最大宗產品為伺服器及其附屬單元，佔比高達46%，若這部分也遭徵稅，不只台灣電子業受傷，整體GDP都難倖免。

關稅之外，匯率與投資的雙重壓力

與此同時，根據法人估算，新台幣自4月起已升值12%，稅率再加20%，台灣製造業等同背負起超過30%的出口成本壓力。這不僅影響競爭力，更將導致國際資金調節台股，中小企業更成為首波受害者。

儘管賴清德政府強調已有新台幣930億元紓困預算準備待命，但實際效果恐怕難解企業所面臨的現金流風暴與訂單流失壓力。根據國民黨智庫1日公布的統計，即便稅率最終定為20%，仍有35.8%的中小企業預期營收將衰退超過三成，這不再是理論問題，而是迫在眉睫的產業警報。

台灣幫華府「提鞋都不配」？

再回到美台關係面向上，長期以來，台灣歷屆政府皆深信與美國「價值同盟」，不論是軍事合作、半導體供應鏈或民主制度，皆可換得來自美國的戰略支持。但這場關稅風暴再一次讓人篤信，在特朗普心中，沒有那些虛無飄渺的道義與信任，只有精算的成本與代價。

當台灣政府近年高喊起「美台關係史上最好」，今時此刻卻得要以保密協定為由，遮掩談判真相；當台灣官員頻繁造訪華府，又頻繁於美國國會遊說動員發出「友台之聲」，卻在白宮名單中被標記為唯一「暫時性」，這種反差不是偶然，而是現實的殘酷提醒：台灣既是美國的「重要夥伴」，同時也是「美國優先」下，可以隨時插卡的「啞巴提款機」。

2024年4月23日，賴清德接見「美國聯邦眾議院共和黨黨團會議秘書長麥珂蓮（Lisa McClain）跨黨派訪問團」時表示，就任總統後將致力於台海和平穩定，期與美國等理念相近國家有更多合作，持續深化台美關係。 （台灣總統府提供）

從這點來看，特朗普對台灣態度的轉變並非背棄，而是揭開虛幻面紗後的真實：美國可以挺台灣，但前提是台灣先挺華府更多，若挺得不夠，不夠滿足特朗普的貪得無饜，那就「繼續加碼」。

事實上，這類的警語近年來，早已沸沸揚揚多時，台灣的恍然大悟也有多回，奈何偏當上了美國的「沉船仔」，叫都叫不醒。於是乎，當白宮最新行政命一紙令下，台企和碩董事長童子賢只能感嘆，「這可能是抽到一支中下籤，短期流年不利」。只不過，與特朗普謀皮的不對等交易，真的是台灣「沉船仔」該繼續走的道路嗎？

「沉船仔」只會跪出內傷

儘管美台關稅談判因為「暫時性結果」而未抵達終局，但可以確定的是，已然重重敲醒一個迷思：在中美對峙的地緣政治博弈中，台灣若不設法提升自身戰略主動權，不僅將永遠居於被動位置，更可能在下一輪風暴中連反應時間都來不及。

特朗普口中的「暫時性關稅」究竟會變成通往豁免的門票，還是壓榨更多讓利的誘餌，現在無人知曉。但可以確定的是，若台灣仍以為付出更多代價就能換來庇護，恐怕終將落得「跪得比人早，關稅比人高」的荒謬命運。