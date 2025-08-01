特朗普「解放日2.0」：關稅戰勝利、對華不確定性與門羅主義

7月31日，特朗普（Donald Trump）以行政命令的方式向世界各國公布新的「對等關稅」，命令中列表國家數量眾多、關稅各有高低，讓人眼花繚亂的情況跟特朗普4月2日宣布「解放日」關稅時的情況類似。

「稅階」解讀

這一次關稅稅率由10％至41％不等，將在8月7日實施。英國，作為首個和美國達成貿易協議的國家，獲得了10％的基本關稅待遇。

稅率再高一個階級的就是15％。先後以開放市場、大舉投資美國、大舉購買美國能源等條件同特朗普談成貿易協議的日本、歐盟、韓國，還有一系列其他與美國貿易額較低的國家，都獲得了這個待遇。

4月2日突然被徵收50％關稅的南非內陸小國萊索托（Lesotho），這次也得到特朗普網開一面，讓其對美國主要是衣物的出口只需面臨15％的關稅。

白宮官員Dan Scavino於2025年7月23日上傳美日談判時的照片（X@Dan Scavino）

下一個層級就是19％的，當中不少也是跟特朗普談成貿易協議的東南亞國家，有印尼、菲律賓、泰國、柬埔寨、馬來西亞等。近來以諾貝爾和平獎提名、加密貨幣合作、開發石油合作等方式持續討好特朗普的巴基斯坦也在此列（按：低於印度的25％）。

再下一個層級就是20％的，當中包括越南和台灣。其中台方稱這只是暫時稅率，未來談判可減。

最高的關稅是敘利亞的41％。這個「特殊待遇」背後並無明顯原因。

特朗普的行政命令也特別針對貨物轉運「洗產地」提出全球性的關稅稅率，一刀切徵收額外40％，加在真正來源地的關稅之上。而且美國政府將每6個月公布一次「洗產地」國家和場所名單，用以加強相關管制。

除了中國、印度、加拿大、巴西等幾個貿易大國之外，特朗普關稅政策的稅率大概都確認下來了。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園執一款寫有關稅稅率的展示版宣布「對等關稅」。（Reuters）

關稅收入大增

特朗普這一輪關稅戰把美國的平均關稅提升到1930年代大蕭條以來未見的水平，而從絕大部份國家都決定「硬吞」而不是以關稅報復的形勢來看，特朗普這一波關稅政策確實為美國帶來了重大收入，而且似乎不必為此付出任何成本。

根據賓夕法尼亞大學沃爾頓（Wharton）商學院的圖表，截至7月29日，美國關稅收入比去年同期高出大約800億美元，這個差距主要來自4月後特朗普各種關稅落實以來的收入，全年來看可能會有兩三千億。

特朗普關稅戰的其中一個目標就是要增加政府收入。且不論關稅最終是由外國企業、美國進口商還是美國消費者來支付，這個目標確實達成了。從這個角度來看，特朗普的關稅戰確實是「打贏了」。

不過，這一種確定性之外，還有其他重要的不確定因素存在。

根據賓夕法尼亞大學沃爾頓（Wharton）商學院的圖表，截至7月29日，美國關稅收入比去年同期高出近800億美元。（Wharton）

對俄「次級關稅」劍指中國？

首先是美國針對中國的關稅。本周一二（7月28、29日），中美代表在瑞典斯德哥斯摩談判兩天之後，中方的表態是中美將會押後原本在8月12日就要到期的中美各自24％的關稅豁免，再延長90天。但美方的表態則是要由特朗普作最後決定。

奇怪的是，特朗普至今也沒有為此作出決定，甚至把主要針對中國、印度的對俄「次級關稅」限期由9月2日提前至8月8日。

美國的署任聯合國代表John Kelley在7月31日的安理會會議上一方面重申8月8日是俄羅斯同烏克蘭達成停火的新限期，另一方面卻指責中國是俄羅斯作戰的「決定性推動者」（decisive enabler）。

Kelley更具體指出美國認為中國正在哪些方面幫助俄羅斯，稱中國已向俄羅斯提供大量的機床、微電子、光學設備、無人機與巡航導彈技術，以及製造武器發射藥所需的硝化纖維素。「如果中國真心希望協助結束這場戰爭，就應該停止向俄羅斯提供這些關鍵組件。」

雖然John Kelley不是重量級的外交官，但這種言論似乎是要向中國開出條件。

此前特朗普曾將針對俄羅斯的「次級關稅」定於100％。若然如此，到8月8日，中國和印度兩個俄羅斯能源的主要買家就要面對美國100％的關稅。中美、美印的貿易協議都不必再談下去。

特朗普日前已經直接宣布會向印度實施25％，為威脅會以印度向俄羅斯購買能源為由在此25％之上再加以懲罰，又幾「死掉的經濟」（dead economies）來形容印度和俄羅斯。不過，截至本文出街之時，特朗普還沒有正式對印度落實這種「次級關稅」懲罰。

2025年7月30日，美國總統特朗普在Truth Social上表示，將從8月1日起對印度徵收25%的進口關稅，以懲罰印度和中國一樣購買俄羅斯武器和能源。（Truth Social）

在中美瑞典會談之後，中美的貿易前景依然存在一定程度的不確定性。

關稅「門羅主義」

另一方面，關稅也似乎變成了特朗普執行其新「門羅主義」的工具，也就是要求美洲國家在內政和外交上都要聽美國命令行事。

首先「中招」的是巴西。巴西是對美國有貿易逆差的國家，去年逆差超過70億美元，但特朗普卻不滿屬於左翼的盧拉（Luis Inacios Lula da Silva）政府和法院追究右翼前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）2022年大選落敗後企圖推翻選舉的法律責任，將巴西的關稅提高到50％，將在8月6日實施。美國國務院更向經常針對右翼的巴西最高法院法官德莫賴斯（Alexandre de Moraes）實施制裁。

其後「中招」的則是加拿大。加拿大總理卡尼（Mark Carney）本年憑「反特朗普」的旗號當選。其後，他在訪問白宮和加拿大G7峰會的場合上都跟特朗普有過友善、正面的溝通，但特朗普心中似乎沒有忘記卡尼的「反特」背景。

2025年7月30日，加拿大渥太華，圖為卡尼宣布將有條件承認巴勒斯坦國。（Reuters）

在卡尼7月30日跟隨法國和英國宣布將承認巴勒斯坦之後，特朗普就在Truth Social藉此發難，聲言「這將讓我們很難跟他們達成貿易協議」。

7月31日，特朗普簽署行政命令，繼續以實際上近乎不存在的北方邊境毒品流入為由將加拿大的關稅由25％提高到35％，8月1日就馬上實施。雖然符合《美墨加協定》（USMCA）的商品獲得豁免，但這明顯是針對加拿大國內政治和外交政策與美國步調不同而作出的懲罰－－相較之下，「聽教聽話」卻是毒品流入美國最主要陸路途徑的墨西哥卻獲得豁免90天的對等關稅豁免。

無論是對俄「次級關稅」所構成的中美、美印貿易不確定性，還是特朗普針對巴西、加拿大跟貿易毫無關係的關稅懲罰，也顯示出特朗普似乎有意進一步把關稅政策擴充成為地緣政治的武器。這一點是「解放日2.0」來臨之際全世界也需要小心留意的。