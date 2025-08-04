豪擲400億培養自家人才　中國富豪興起辦大學將改高等教育現狀？

人一旦發了大財，除了掏錢辦希望小學，還能辦什麽？答案是再掏幾百億，辦大學。



靠農夫山泉賣水發財的鍾睒睒，要和杭州政府一起，辦個錢塘大學，「一所中國沒有的大學」；「玻璃大王」曹德旺，在福州辦了福建福耀科技大學；「晶片首富」虞仁榮，辦的是寧波東方理工大學。



為什麽大富翁們又開始紮堆辦大學？除了圖名，還有什麽理由？



企業家要辦什麽樣的大學？

首先，我們得區分一下企業辦學和企業家辦學。

企業辦學，目的明確，方便給自家企業招人，提前進行技能培訓。比如吉利辦了七八所學校，分布在全國不同地方，基本上是生產基地在哪，學校就辦在哪兒，主攻汽車工程，研究生、本科、職高全覆蓋。

而企業家辦學，更多的是想回饋社會，給自己留個好名聲。老板們一畫餅就是從0到1、對標斯坦福、招生分數線要排全國前五，但要實現這些，資金、師資力量、同地方政府的合作，都得到位，還都是充分不必要條件。

對比一下幾所985高校今年的預算。

曹德旺砸的100億才剛夠維持廈大一年的開支，鍾睒睒的400億倒是能多撐幾年，只是農夫山泉近5年的凈利潤加起來才440億，老鐘掙得可能都沒錢塘大學花得快。

所以企業家辦學，雖然調子高，但在辦學定位上都是「小而精」。從自己紮根幾十年的行業入手，主攻高端制造業，這一點從福耀和東方理工的院系設置上就能看出來：

老曹的福耀專攻材料和能源，搞晶片的老虞則鐘愛集成電路。人工智能、電子信息工程這種未來大方向兩家都有，同時還會限制招生人數，福耀年初說今年要招100人以內，等到正式的招生簡章出來，人數直接砍半兒。

福耀科技大學2025年僅招收50名本科生。

要知道這所大學老師有300多個，院士都有15位，挖來的校長王樹國在C9聯盟擔任校長長達22年。這堪稱豪華的師資陣容，6對1的精品教學，學費定價不過5460一年，在初創階段如果能擠進這所大學，的確是可以吃到一波小紅利的。

剛剛結束的招生，最低投檔線就已經超過了廈大、哈工大這種老牌名校，校長一個個親簽錄取通知書，排面拉滿。

接下來再算一筆賬，這些富豪辦大學，賺錢嗎？

以50個生源招滿來算，福耀科技大學一年能收到的學費也就不到30萬，大概只夠支付一到兩個教師的人力成本。

所以這幾位大佬的民辦高校都是非營利性的，也只有非營利性民辦大學，才能接受政府的扶持資金、稅收和用地優惠。比如老虞的寧波東方理工除了自己投入的300億，還有來自寧波市政府的160億出資和2300畝規劃用地，退一萬步講，如果未來企業家的能力不足以支撐學校運轉，地方政府也能起到扶持和托底作用。

農夫山泉創始人鐘睒睒要與杭州政府一起，辦錢塘大學；「玻璃大王」曹德旺，在福州辦了福建福耀科技大學。

企業家辦大學能改變中國高等教育現狀嗎？

最後，最關鍵的問題來了，再大的企業家，也有落幕的時候，再鼎盛的生意，也可能進入下行周期。誰也不能保證自己可以富一百年，但教育卻是十年樹木，百年樹人的大事。未來大佬沒了，大學還能在嗎？

基於在國內，企業家辦學這事兒實在是太新了，我們把參照系再放遠一些，先來看看國外的情況。

利蘭·史丹福、簡·斯坦福和他們的兒子小利蘭·史丹福

美國史丹福大學，也是個私立研究型大學，創始人利蘭·史丹福夫婦，在淘金熱中靠修鐵路起家。1885年，他們15歲的兒子小利蘭·史丹福，在一次旅行當中不幸得了傷寒早逝。為了紀念兒子，斯坦福夫婦捐出了全部身家打算辦所大學。

經過6年時間籌備，史丹福大學才正式對外招生，所以史丹福大學的全稱是Leland Stanford Junior University，小利蘭·史丹福大學。

只不過，利蘭·史丹福過世之後，他上千萬美元的遺產因為卷入訴訟而被凍結。史丹福大學直接陷入財政危機，連老師工資都發不出來，妻子簡·斯坦福不惜變賣自己的珠寶來維持大學運轉。

直到六年後資產解凍，史丹福大學才算度過危機，而後續躋身世界名校。

同樣和利蘭·史丹福的遠見緊密相關，他從創立學校初始就設立了獨立法人資格的理事會，並給了理事會大學的土地和資產所有權，這樣就能和他自己的財產分割開來。而且，他明確要求不能出售這些土地，所以大學就決定把這些土地長期租給高科技公司；同時還鼓勵自家老師和學生在這些土地上創業，這不僅給史丹福大學帶來了租金收入，也催生了那個舉世聞名的「矽谷」，可以說是產學研良性循環的最佳案例。

利蘭·史丹福夫婦創立了美國史丹福大學，也是私立研究型大學。

接著我們再來看看中國的企業家辦學的情況。

很多人印象里，我們的民辦學校都是收高額學費的大專為主，很少有史丹福、芝加哥大學（石油大亨洛克菲勒John D.Rockefeller出資創辦）這種世界級的大學。但也不是完全沒有，廈門大學就是著名華僑陳嘉庚1921年出資創辦的。

後來因為世界經濟危機，陳嘉庚周轉困難，無力維持辦學，將學校無條件捐給政府，廈門大學才正式改成了公辦。

而我們今天主要聊的這三位富豪辦學，不管企業家的初衷是什麽，未來能注資多少年，當下他們都在推進一件艱難而且了不起的事。

畢竟，他們不只是簡單地創辦一所大學，而是在摸索，如何用企業家的資源優勢，快速且高效地轉化學術界成果，這恰恰是當下中國高等教育，最需要的一塊拼圖。

【本文轉載自微信公眾號「36氪」】

