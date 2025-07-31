雷軍帳號疑刪母校武漢大學標籤　引發外界猜測

近期，武漢大學因性騷擾案女生敗訴後仍不休一事捲入輿論風波。周四（31日），內媒注意到，作為武大知名校友的小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍，疑於近日移除其抖音平台個人帳戶中「武漢大學」的標籤，引發外界猜測。



公開資料顯示，雷軍為湖北省仙桃市人，1987年考入武漢大學，僅用兩年時間便成功修完大學四年所需的全部學分，提前完成學業。對於母校，雷軍一直懷有深厚感恩之情，自1997年起便不斷用行動回饋，當年設立「騰飛獎學金」，旨在激勵更多優秀學子努力奮進，後來又設立「雷軍獎學金」等項目。

武漢大學校園。（微博）

2016年10月，雷軍捐贈近1億元人民幣，以支持武漢大學建設人工智能教學科研大樓—雷軍科技樓，該大樓於2024年6月20日正式投入使用，為學校相關學科的教學與科研工作提供了優質硬件設施。2023年11月29日，武漢大學建校130周年之際，雷軍再向母校捐贈13億元人民幣，刷新了武漢大學建校以來單筆最大捐贈額，也是全國高校收到的最大一筆校友個人現金捐贈。

產業合作層面，小米集團與武漢大學也不斷深入合作，如在2018年4月簽署共建人工智能聯合實驗室的合作協議。2024年起，武大在計算機學院新設「雷軍班」，同年聯合小米成立機器人系，並在今年7月初升格為機器人學院。

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近期，武漢大學捲入輿論風波，事緣2023年10月，一名武大女生在網絡發文，控訴在圖書館遇到一名男同學對著她自慰涉嫌性騷擾，引發網絡關注。雙方後續對簿公堂，7月25日，法院終作出一審判決，確認男生肖某某的行為不構成性騷擾，駁回女生楊某的全部訴訟請求。然而女方敗訴後仍不依不饒，在網絡發文表示，無論男生肖某某升讀哪所高校，她都將「舉報到底」，遭網民怒轟。2023年事發後，武漢大學曾為「平息輿論」發文處分肖某某，網民亦聲援肖某某要求「武漢大學公開道歉，撤銷對肖同學的處分」。